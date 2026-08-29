Ukraina trefishon sulmet me dronë ndaj Rusisë, Zelensky urdhëron 1,000 sulme me dronë në ditë

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se kishte urdhëruar forcat e armatosura të vendit të rrisnin sulmet me dronë me rreze të gjatë veprimi kundër Rusisë në 1,000 në ditë, nga rreth 300 që janë aktualisht.
“Duhet të ketë më shumë: ekziston një qëllim specifik dhe ne do ta përmbushim këtë detyrë”, tha ai në një fjalim pasdite.
Prodhimi i benzinës në Rusi ra në rreth 70% të niveleve të kërkesës së brendshme në fund të gushtit, pasi një seri sulmesh me dronë ukrainasë detyruan rafineritë kryesore të pezullojnë operacionet, thanë dy burime të industrisë.
Ukraina ka shtuar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike ruse në një përpjekje për të ulur të ardhurat e Moskës nga eksporti i naftës. Mungesa e karburantit goditi përsëri rajonet ruse në gusht pas një pushimi të shkurtër në fund të korrikut, kur disa autoritete lokale filluan të lehtësojnë ose heqin kufizimet në shitjen e karburantit.
Prodhimi i benzinës në fund të gushtit ra në të njëjtin nivel që ishte në fillim të korrikut, thanë burimet.
Javën e kaluar, pas sulmeve nga dronë ukrainasë, disa rafineri të mëdha, të cilat janë të gjitha njësi të rëndësishme të prodhimit të benzinës, duke përfshirë ato në qytetin e Permit, Nizhny Novgorod dhe Yaroslavl, pushuan së funksionuari.