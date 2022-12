UNHCR: Dyshohet se të paktën 180 anëtarë Rohingya kanë humbur jetën në det

Të paktën 180 Rohingya, të cilët kishin qenë në det për javë të tëra pasi u larguan nga Bangladeshi në nëntor, dyshohet se kanë vdekur pasi anija e tyre besohet të jetë fundosur këtë muaj, tha Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjatët (UNHCR).

Duke iu referuar raporteve të pakonfirmuara, njoftoi agjencia duke shtuar se anija me siguri u mbyt pasi u zhduk në det.

“Të afërmit kanë humbur kontaktet”, shkroi UNHCR në llogarinë e saj në Twitter.

“Ata që kanë qenë në kontakt të fundit supozojnë se janë të gjithë të vdekur”, ka thënë agjencia.

Indonesian authorities find dozens of Rohingya refugees on a beach in country’s northern province of Aceh pic.twitter.com/lImixSjQNo

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 25, 2022