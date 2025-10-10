Ursula von der Leyen viziton Kosovën, do të takohet me Osmanin e Kurtin

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do të nisë javën e ardhshme një turne të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor. Ky është konfirmuar nga vetë Komisioni Evropian, duke njoftuar detajet e vizitës së saj.
Turneu treditor do të nisë më 13 tetor në Tiranë, ku Von der Leyen do të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë shqiptarë. Pas Tiranës, vizita do të vijojë më 15 tetor në Shkup, ku ajo do të takohet me udhëheqësit e Maqedonisë së Veriut.
Sipas agjendës zyrtare, po të njëjtën ditë, Von der Leyen do të vizitojë edhe Prishtinën, ku është planifikuar të zhvillojë takime bilaterale me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, si dhe me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.
Ky është turneu i parë i Von der Leyen në rajon gjatë mandatit të saj të dytë si presidente e Komisionit Evropian. Ajo kishte vizituar gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor një vit më parë, në përfundim të mandatit të saj të parë.
“Ky turne synon të thellojë bashkëpunimin dhe angazhimin e BE-së në Ballkanin Perëndimor, duke mbështetur reformat dhe integrimin evropian të rajonit,” është bërë e ditur nga Komisioni Evropian.