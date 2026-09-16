Urthi dhe refluksi: Këto ushqime mund t’i zbusin shqetësimet

Disa ushqime mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave, ndërsa në raste të caktuara nevojitet edhe trajtim mjekësor
Ndjesia e djegies pas kockës së kraharorit, e njohur si urth, shfaqet kur përmbajtja acide e stomakut kthehet në ezofag. Kur shqetësimet janë të shpeshta dhe të vazhdueshme, mund të bëhet fjalë për sëmundjen e refluksit gastroezofageal (GERD).
Simptomat mund të përfshijnë djegie në kraharor ose fyt, shije të hidhur në gojë dhe vështirësi në gëlltitje.
Si kontrollohet refluksi?
Nuk ekziston një trajtim që funksionon njësoj te të gjithë. Zakonisht rekomandohet kombinimi i terapisë, ndryshimeve në stilin e jetesës, kontrollit të peshës dhe përshtatjes së ushqimit.
Barnat pa recetë ose ato të përshkruara nga mjeku mund të ndihmojnë, por jo të gjithë pacientët reagojnë njësoj ndaj tyre. Edhe ushqimi mund të luajë rol të rëndësishëm në kontrollin e simptomave.
Ushqimet e pasura me fibra
Një dietë e pasur me fibra lidhet me një rrezik më të ulët për refluks.
Burime të mira janë tërshëra, drithërat integrale, bishtajoret, orizi integral dhe perimet. Fibrat ndihmojnë në ngopje dhe në ruajtjen e peshës së shëndetshme.
Pesha e tepërt, veçanërisht në zonën e barkut, mund të rrisë presionin mbi sfinkterin e poshtëm të ezofagut dhe ta lehtësojë kthimin e acidit, shkruan Times, përcjell Telegrafi.
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Ushqimet me aciditet më të ulët
Perimet, patatet, drithërat integrale, bishtajoret, arrorët, farat dhe frutat që nuk janë agrume mund të jenë zgjedhje më e mirë për personat me urth.
Pjepri, lulelakra dhe finoku përmenden shpesh si ushqime që mund të tolerohen mirë.
Megjithatë, nuk ka prova të forta se ushqimet e ashtuquajtura “alkaline” e trajtojnë drejtpërdrejt refluksin.
Qumështi dhe jogurti
Te disa persona, qumështi dhe jogurti mund ta zbusin përkohësisht djegien.
Megjithatë, produktet me shumë yndyrë mund t’i përkeqësojnë simptomat, ndaj zakonisht preferohen variante me përmbajtje më të ulët yndyre.
Personat me intolerancë ndaj laktozës mund të zgjedhin produkte pa laktozë.
Ushqimet e pasura me ujë
Uji mund të ndihmojë në pastrimin më të shpejtë të acidit nga ezofagu.
Kastraveci, selinoja, sallata e gjelbër dhe shalqiri përmbajnë shumë ujë dhe mund të ndihmojnë në hidratim dhe në ruajtjen e peshës trupore.
Kur duhet të shkoni te mjeku?
Urthi nuk duhet neglizhuar nëse shoqërohet me:
- ndjesinë se ushqimi ngec në ezofag ose kraharor;
- humbje të pashpjegueshme në peshë;
- të vjella të vazhdueshme;
- të vjella me gjak;
- jashtëqitje të zeza ose me gjak.
Në këto raste nevojitet vlerësim mjekësor. Mjeku mund të rekomandojë terapi ose ekzaminime shtesë, si endoskopia.
Çfarë e përkeqëson më shpesh refluksin?
Shkaktarët ndryshojnë nga një person te tjetri, por më shpesh përmenden:
- kafeja;
- çokollata;
- nenexhiku;
- agrumet;
- hudhra;
- pijet e gazuara;
- ushqimet pikante dhe të yndyrshme.
Identifikimi i ushqimeve që i nxisin simptomat dhe përshtatja e dietës mund të ndihmojnë ndjeshëm në kontrollin e urthit dhe refluksit.