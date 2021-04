Ushqime anti-inflamatore që duhet t’i hani për të forcuar imunitetin

Inflamacioni mund të jetë i mirë dhe i keq. Nga njëra anë, ndihmon trupin tuaj të mbrohet nga infeksioni dhe dëmtimi. Nga ana tjetër, inflamacioni kronik mund të çojë në shtim në peshë dhe sëmundje. Stresi, ushqimet inflamatore dhe nivelet e ulëta të aktivitetit mund ta bëjnë këtë rrezik edhe më të madh. Sidoqoftë, studimet tregojnë se disa ushqime mund të luftojnë inflamacionin.

1. Peshk i yndyrshëm: Peshqit e yndyrshëm janë një burim i shkëlqyeshëm i proteinave dhe acideve yndyrore omega-3. Jo të gjithë peshqit përmbajnë acide yndyrore, ndaj më së shumti këshillohet salmon, sardele, harengë dhe skrumbi. Trupi metabolizon këto acide yndyrore në përbërje të quajtura rezolina dhe protektin, të cilat kanë efekte anti-inflamatore.

Kohë virusesh: 10+ ushqime anti-inflamatore që duhet t’i hani

2. Brokoli: Brokoli është jashtëzakonisht ushqyes. Hulumtimet kanë treguar se ngrënia e shumë perimeve (lulelakër, brokoli, kale) shoqërohet me një rrezik të zvogëluar të sëmundjeve të zemrës dhe kancerit. Kjo mund të ketë lidhje me efektet anti-inflamatore të antioksidantëve që ato përmbajnë. Brokoli është i pasur me sulforafan, një antioksidant që lufton inflamacionin.

3. Avokadot: Avokadot janë të mbushura me kalium, magnez, fibra dhe yndyrna të pangopura të shëndetshme për zemrën. Ato gjithashtu përmbajnë karotenoide dhe tokoferolë, të cilat janë të lidhura me rrezikun e zvogëluar të kancerit. Përveç kësaj, një përbërje në avokado mund të zvogëlojë inflamacionin në qelizat e reja të lëkurës.

4. Çaj jeshil: Ju ndoshta keni dëgjuar që çaji jeshil është një nga pijet më të shëndetshme që mund të pini. Zvogëlon rrezikun e sëmundjes së zemrës, kancerit, sëmundjes Alzheimer, mbipeshës dhe sëmundje të tjera.

5. Specat: Specat janë të ngarkuar me vitaminë C dhe antioksidantë që kanë efekte të fuqishme anti-inflamatore. Specat djegës përmbajnë acid sinapik dhe acid ferulik, të cilat mund të zvogëlojnë inflamacionin dhe të çojnë në plakje më të shëndetshme.

6. Kërpudha: Kërpudhat janë shumë të ulëta në kalori dhe të pasura me selenium, bakër dhe të gjitha vitaminat B. Ato gjithashtu përmbajnë fenole dhe antioksidantë të tjerë që sigurojnë mbrojtje anti-inflamatore.

7. Rrushi: Rrushi përmban antocianina, të cilat zvogëlojnë inflamacionin. Për më tepër, ato mund të zvogëlojnë rrezikun e disa sëmundjeve, duke përfshirë sëmundjet e zemrës, diabetin, obezitetin, Alzheimerin dhe çrregullimet e syve. Rrushi është gjithashtu një nga burimet më të mira të resveratrolit, një përbërës tjetër që ka shumë përfitime shëndetësore.

8. Shafrani i Indisë: Shafran i Indisë është një erëz me aromë të fortë dhe tokësore që përdoret shpesh në pjata indiane. Shafran i Indisë zvogëlon inflamacionin që lidhet me artritin, diabetin dhe sëmundje të tjera.

9. Vaj ulliri ekstra i virgjër: Vaji i ullirit ekstra i virgjër është një nga yndyrat më të shëndetshme që mund të hani. Është i pasur me yndyrna të pangopura dhe një element kryesor në dietën mesdhetare, e cila ofron përfitime të shumta shëndetësore. Studimet lidhin vajin e ullirit ekstra të virgjër me një rrezik të zvogëluar të sëmundjeve të zemrës, kancerit të trurit dhe kushteve të tjera të rënda shëndetësore.

10. Domatet: Domatet kanë shumë vitaminë C, kalium dhe likopen, një antioksidant me veti mbresëlënëse anti-inflamatore. Likopeni mund të jetë veçanërisht i dobishëm për zvogëlimin e përbërjeve pro-inflamatore që lidhen me disa lloje të kancerit.

11. Manaferrat, luleshtrydhet, boronicat, mjedrat: Këto fruta të vockla janë të mbushura me fibra, vitamina dhe minerale.

Bonus! Çokollatë e zezë dhe kakao: Çokollata e e zezë është e mbushur me antioksidantë që zvogëlojnë inflamacionin. Këto mund të zvogëlojnë rrezikun për t’u sëmurur dhe të çojnë në plakje më të shëndetshme. Flavanolët janë përgjegjës për efektet anti-inflamatore të çokollatës dhe mbajnë qelizat endoteliale që mbështjellin arteriet tuaja të shëndetshme. Sigurohuni që të zgjidhni çokollatën e zezë që përmban të paktën 70% kakao – një përqindje më e madhe është akoma më mirë – për të patur këto përfitime anti-inflamatore.