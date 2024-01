Ushqimet e pasura me vitamina B, ideale për mirëfunksionimin e metabolizmit

Vitaminat B janë thelbësore për të siguruar energjinë që na nevojitet për të kryer aktivitetet tona të përditshme, si dhe për mbrojtjen e lëkurës, flokëve dhe dhëmbëve, si dhe për parandalimin e disa sëmundjeve, nga sëmundjet kardiovaskulare, neurologjike e deri te sëmundjet e lëkurës.

8 vitaminat B përfshijnë vitaminën B1, vitaminën B2, vitaminën B3, vitaminën B5, vitaminën B6, vitaminën B8, vitaminën B9 dhe vitaminën B12.

Peshku- Peshqit si salmoni, toni apo peshku shpatë janë një burim i vitaminës B3. Mungesa e vitaminës B3, si dhe një tepricë e saj, çon në dhimbje koke, të përziera, nervozizëm dhe tretje të dobët.

Mëlçia- Mëlçia e gjedhëve është një burim i shkëlqyer i vitaminës B5. Vitamina B5 mbron flokët dhe lëkurën dhe është e përfshirë në shërimin e plagëve.

Vezë- Një burim i shkëlqyer i vitaminës B2 janë vezët. Të verdhat e vezëve janë gjithashtu veçanërisht të pasura me vitamina B5 dhe B7.

Qumësht, djathë dhe kos- Qumështi, djathi, kosi dhe produktet e tjera të qumështit janë një burim shumë i rëndësishëm i vitaminës B8. Vitamina B8 është e përfshirë në metabolizmin e proteinave dhe sintezën e glukozës dhe acideve yndyrore. Gjithashtu mbron lëkurën dhe flokët.

Perimet me gjethe jeshile- Perimet me gjethe jeshile janë veçanërisht të rëndësishme për furnizimin me vitaminë B9, e njohur si acid folik. Perimet me gjethe jeshile si spinaqi, marule apo lakra janë një burim i shkëlqyer i vitaminës B9. Acidi folik mbron dhe nxit zhvillimin e embrionit, kjo është arsyeja pse gratë shtatzëna kanë nevojë për suplemente të acidit folik përveç asaj që marrin nga dieta e tyre.

Bishtajoret- Ashtu si perimet me gjethe jeshile, bishtajoret janë gjithashtu një burim i vlefshëm i acidit folik, veçanërisht qiqrat. Ato gjithashtu ofrojnë sasi të vogla të vitaminave të tjera B, duke përfshirë tiaminë, riboflavin, niacin, acid pantotenik dhe vitaminë B6.

Maja e birrës- Maja e birrës është një burim i shkëlqyer i disa vitaminave B, veçanërisht vitaminës B5, e cila luan një rol të rëndësishëm në metabolizmin e yndyrave, karbohidrateve dhe proteinave dhe gjithashtu kontribuon në sintezën e hormoneve dhe kolesterolit.

Drithërat- Drithërat integrale, veçanërisht tërshëra dhe elbi, dhe orizi kaf janë një burim i mirë i vitaminave B.