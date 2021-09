Ushqimet që duhet të konsumoni për të mbajtur larg Alzheimerin

Konsumimi i ushqimeve të caktuara mund të ngadalësojë plakjen e trurit dhe të zvogëlojë shanset për zhvillimin e sëmundjes së Alzheimer. Ndërsa sëmundja nuk mund të trajtohet dhe është një çrregullim neurologjik progresiv, me ushqimin e duhur, fillimi i saj mund të vonohet.

“Hulumtimet tregojnë se të ushqyerit dhe modelet e shëndetshme dietike kanë një ndikim të dobishëm në funksionimin e trurit.” thotë Dr. Siddhant Bhargava, Shkencëtar ushqyes, Bashkëthemelues- Food Darzee.

Hulumtimet dhe studimet tregojnë se konsumimi i një diete mesdhetare mund të zvogëlojë në masë të madhe rrezikun sëmundjes së Alzheimerit. Ushqime të shëndetshme për trurin janë edhe shumë perime, fasule, drithëra, peshk, vaj ulliri dhe ushqime të kufizuara të përpunuara duhet patjetër të jenë pjesë e dietës tuaj, raporton Hindustantimes, transmeton Klankosova.tv.

Ushqimi i frutave dhe perimeve si ato me gjethe jeshile, manaferrat dhe brokoli e lulelakra do të maksimizojnë antioksidantët mbrojtës dhe vitaminat që funksionojnë mirë për trurin tuaj. Boronica dhe luleshtrydhet kanë një rol të madh në tru që ai të funksionojë më mirë dhe mund të ndihmojnë në ngadalësimin e shenjave të sëmundjes së Alzheimerit.

Marrja e shumë yndyrave omega-3 do të ndihmojë në rikuperimin e shëndetit të trurit. Kjo ndodh sepse DHA e pranishme në këto yndyrna të shëndetshme do të zvogëlojë pllakën beta-amiloid, duke parandaluar kështu Alzheimer. Burimet ushqimore të pasura me këto yndyrna përfshijnë peshq si salmoni, toni, skumbri, algat e detit dhe sardelet, ndërsa mund të konsideroni edhe plotësimin me vaj peshku.

Ushqime të pasura me angiogjenezë si çokollata e zezë, shafran i Indisë, çaji jeshil dhe i zi, çaji matcha, perime kryqëzore, manaferrat, shega, proteina pa yndyrë, etj.

Dr Bhargava dhe Coutinho gjithashtu sugjerojnë ushqime që duhen shmangur për parandalimin e sëmundjes së Alzheimerit

Sheqeri i bardhë i rafinuar, zgjidhni opsione më të shëndetshme si frutat. Vajrat e rafinuar dhe vajrat e përpunuar. Pacientët me Alzheimer duhet të konsiderojnë kufizimin e ushqimeve që janë të larta në yndyra të ngopura dhe kolesterol si gjalpë ose prerje yndyrore të mishit.

Një dietë e pasur me kripë mund të shpejtojë rënien njohëse duke destabilizuar nivelet e proteinave tau. Nivelet ekstreme të tau janë një shenjë dalluese e demencës. Si një alternativë, rekomandohet përdorimi i erëzave ose barishteve për të sezonuar ushqimin.

Sëmundja Alzheimer, një çrregullim neurologjik, mund të bëjë që truri juaj të tkurret ose qelizat e trurit të vdesin gjatë një periudhe kohe.