Ushqimet që duhet t’i hani gjatë sezonës së verës

Humbja e peshës dhe djegia e yndyrës varen nga faktorë të ndryshëm, duke përfshirë marrjen e përgjithshme të kalorive, aktivitetin fizik dhe metabolizmin individual, prandaj është e rëndësishme të përqendroheni në një dietë të ekuilibruar, stërvitje të rregullt dhe adoptim të zakoneve të jetesës së shëndetshme për menaxhim të qëndrueshëm të peshës.

Sezoni i verës është koha e përkryer për t’u fokusuar në qëllimet tuaja të fitnesit dhe me motin e nxehtë, është e rëndësishme të qëndroni të hidratuar dhe të konsumoni ushqime që mund t’ju ndihmojnë të digjni yndyrën:

Kastravecë

Kastravecët janë të ulëta në kalori dhe me përmbajtje të lartë uji, duke i bërë ata një ushqim të shkëlqyeshëm për t’u ngrënë kur dëshironi të humbni peshë. Ata janë gjithashtu të pasur me fibra, të cilat ju ndihmojnë të ndiheni më të ngopur për më gjatë. Ju mund të shtoni kastravecë të prerë në sallatën tuaj ose t’i konsumoni me pak humus për një trajtim të shëndetshëm dhe freskues.

Çaji jeshil i ftohtë

Çaji jeshil njihet për vetitë e tij për djegien e yndyrës dhe kur konsumohet i ftohtë, mund të jetë një pije freskuese e verës që ju ndihmon gjithashtu të humbni peshë. Çaji jeshil përmban antioksidantë që mund të ndihmojnë në rritjen e metabolizmit dhe djegien e yndyrës. Ju mund të bëni çajin tuaj jeshil me akull duke pirë çaj jeshil dhe duke shtuar kube akulli për një pije perfekte verore.

Misri

Misri është i pasur me fibra dhe antioksidantë. Është gjithashtu i ulët në yndyrë dhe kalori, duke e bërë atë një ushqim të shkëlqyeshëm për t’u ngrënë nëse dëshironi të humbni peshë. Mund të shtoni misër të zier në sallatat tuaja ose të bëni një sallatë të shijshme misri për një vakt të shëndetshëm dhe të shijshëm.

Uthulla e mollës

Uthulla e mollës është një burim i mirë i acidit acetik, prandaj nxit prodhimin e acidit të stomakut, i cili çon në tretje më të mirë për njerëzit me aciditet të ulët të stomakut, që përfundimisht çon në një humbje të shëndetshme të yndyrës. Ai rrit natyrshëm ndjeshmërinë ndaj insulinës të qelizave që ndihmon në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të sheqerit në gjak dhe shkrin atë yndyrë shtesë veçanërisht nga barku. Ju mund të konsumoni 1 lugë uthull molle në një gotë me ujë 30 minuta para drekës ose darkës dhe të shijoni përfitimet e tij si një djegës i shkëlqyeshëm i yndyrës.