Ushtarakët nga Kosova tregojnë rezultate të larta në akademitë ushtarake të Turqisë

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK), ka bërë të ditur se ushtarakët nga Kosova kanë treguar rezultate të larta në Akademinë Ushtarake të Turqisë.

Në ceremoninë shtetërore të organizuar, kanë diplomuar 937 oficerë nga Republika e Turqisë, dhe 76 oficerë ndërkombëtarë nga 15 shtete,ku në mesin e tyre ishte Nëntoger Murtezi.

“Nëntoger Edison Murtezi ka diplomuar me suksese të lartë në Universitetin e Mbrojtjes Nacionale, pranë Akademisë Tokësore të Forcave të Armatosura të Republikës së Turqisë, si dhe OR3 Sylejman Dalloshi ka përfunduar me suksese Kolegjin profesional të Nënoficerëve( NOF), të Forcave Tokësorë. OF1 Edison Murtezi dhe OR3 Sylejman Dalloshi përfunduan me sukses të lartë shkollimin e tyre në Republikën e Turqisë, duke përfaqësuar kështu shtetin e Kosovës dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës në mënyrën më të mirë, duke treguar rezultate të larta gjatë shkollimit”, thuhet në njoftimin e FSK-së.

Sipas FSK-së, ky shkollim është realizuar falë bashkëpunimit me Turqinë.

“Ky shkollim është realizuar falë bashkëpunimit që ka Forca e Sigurisë së Kosovës me Republikën e Turqisë, ku një numër i madh i pjesëtarëve kanë ndjekur shkollime e trajnime të shumta në fusha të ndryshme të edukimit ushtarak”, thuhet në njoftim.

Gjithashtu, është bërë e ditur se në ceremoninë e diplomimit të oficerëve kanë marrë pjesë udhëheqësit më të lartë të Turiqsë, si presidenti turk, Rexhep Taip Erdogan, ministri i Ministrisë së Mbrojtjes Nacionale Yasar Guler, përfaqësues shtetërorë, të universitetit të mbrojtjes, atashe ushtarak të shteteve të ndryshme, atasheu i Mbrojtjes nga Kosova në Republikën e Turqisë, familjare dhe të afërm të diplomuarve.