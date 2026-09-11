Ushtria e Jemenit thotë se ka rrëzuar 5 dronë të grupit Huthi në veri të vendit

Ushtria e Jemenit njoftoi të premten se ka rrëzuar pesë dronë të grupit Huthi në provincën veriore Al-Xheuf të Jemenit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria tha se “mbrojtja ajrore ka rrëzuar pesë dronë kamikaz” të grupit në lindje të Al-Hazmit, kryeqytetit të provincës Al-Xheuf.
Ushtria nuk dha detaje të tjera.
Huthit nuk e kanë komentuar menjëherë deklaratën.
Jemeni kishte përjetuar një qetësi relative që nga prilli i vitit 2022, pas gati 12 vitesh luftë mes forcave qeveritare, të mbështetura nga një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite, dhe Huthive të mbështetur nga Irani, të cilët morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe të pjesëve të mëdha të vendit në vitin 2014.
Që nga fundi i vitit 2023, pas fillimit të luftës në Gaza, Huthit janë përfshirë gjithnjë e më shumë në armiqësitë rajonale, duke kryer sulme ndaj Izraelit dhe anijeve tregtare në Detin e Kuq, ndërsa rifillimi i luftimeve ka rritur frikën për rikthimin e konfliktit në shkallë të gjerë në Jemen.