Ushtria izraelite arreston 40 palestinezë dhe zhvendos me forcë mijëra banorë në Hebron

Ushtria izraelite ka vazhduar operacionet e gjera ushtarake në Hebron dhe në zona të tjera të Bregut Perëndimor të pushtuar, duke arrestuar të paktën 40 palestinezë dhe duke kryer qindra bastisje e kontrolle.
Në një deklaratë, ushtria izraelite bëri të ditur se kishte zhvilluar operacione në rreth 40 fshatra dhe kishte kryer të paktën 400 kontrolle. Të arrestuarit akuzohen për lidhje me Hamasin, nxitje të dhunës, shkelje të rendit publik dhe hedhje gurësh, sipas pretendimeve të ushtrisë izraelite.
Ndërkohë, kryetari i komunës së Hebronit, Yousef al-Jabari, deklaroi për Al Jazeera se qyteti dhe disa fshatra përreth ndodheshin nën rrethim të plotë nga forcat izraelite.
Sipas tij, ushtria izraelite ka shkatërruar shtëpi, objekte tregtare dhe ndërtesa industriale, ndërsa mbi 2.000 palestinezë janë detyruar të largohen nga banesat e tyre.
Agjencia palestineze e lajmeve WAFA raportoi se forcat izraelite kanë mbyllur të gjitha hyrjet në qytetin e Hebronit, në kampet e refugjatëve dhe në disa qytete e fshatra përreth. Në zonat Ein Deir Bahha dhe al-Jalda, rreth 1.500 palestinezë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, ndërsa rreth 2.500 të tjerë rrezikojnë të zhvendosen në orët në vijim.
Operacionet ushtarake po vazhdojnë në dhjetëra zona të Hebronit dhe Halhulit, ndërsa raportimet flasin për përdorimin e shtëpive palestineze si pozicione ushtarake nga forcat izraelite. /mesazhi