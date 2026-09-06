Ushtria izraelite bastis dy shkolla në Bregun Perëndimor në ditën e parë të vitit shkollor

Ushtria izraelite bastisi të dielën dy shkolla në provincën Nablus të Bregut Perëndimor të pushtuar, ndërsa nisi viti i ri shkollor, thanë burime lokale, transmeton Anadolu.
Burimet thanë se forcat izraelite hynë në oborrin e Shkollës së Mesme për Djem “Huwwara”, në jug të Nablusit, kërcënuan drejtuesit e shkollës dhe kërkuan heqjen e flamurit palestinez.
Një tjetër forcë izraelite hyri në oborrin e Shkollës së Mesme për Djem “Burqa”, në veriperëndim të Nablusit, ndërsa nuk u raportuan të lënduar apo të arrestuar, sipas burimeve.
Bastisjet ndodhën në ditën e parë të vitit shkollor 2026-2027, kur 846.289 nxënës u kthyen në shkolla në gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.
Nxënësit janë të regjistruar në 2.537 shkolla publike, private dhe të drejtuara nga OKB-ja, ndërsa rreth 54.000 mësues kujdesen për zhvillimin e mësimit.