Ush’tria iz’raelite bo’mbardon turmën e pa’lestinezëve që po blinin bukë, 5 të vr’arë dhe disa të pl’agosur

Ushtria izraelite sot në mbrëmje kreu një sulm ajror ndaj një turme njerëzish që po blinin bukë përpara një strehimoreje të palestinezëve të zhvendosur në kampin e refugjatëve Jabalia në veri të Rripit të Gazës, duke vrarë të paktën pesë dhe duke plagosur disa të tjerë.

“Pesë dëshmorë dhe të tjerë të plagosur në një sulm ajror izraelit ndaj një turme njerëzish përpara shkollës Al-Fakhura (që përdoret si strehimore) në Jabalia”, tha në një deklaratë zëdhënësi i Mbrojtjes Civile Palestineze, Mahmoud Basal.

Një burim në terren tha për Anadolu se sulmi ajror izraelit kishte në shënjestër një pikë të shitjes së bukës në Jabalia pranë shkollës që është kthyer në strehimore.

Lufta aktuale e Izraelit në Rripin e Gazës ka vrarë më shumë se 40.700 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 94.100 të tjerë, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Bllokada e vazhdueshme e enklavës ka çuar në mungesa të mëdha të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa sulmet izraelite kanë lënë pjesën më të madhe të rajonit në gërmadha.

Izraeli përballet me akuza për gjenocid për veprimet e tij në Gaza në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë.

⚡️BREAKING:

The Israeli army bombed a water distribution vehicle in Gaza this morning while it was providing water to civilians sheltering at Bashir Al-Rayes School.

The attack happened as people were collecting water. pic.twitter.com/mqekhQ88Qf

— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 2, 2024