Ushtria izraelite njofton se do të godasë një urë tjetër në jug të Libanit

Ushtria izraelite paralajmëroi sot se synon të godasë një urë tjetër në jug të Libanit, duke përmendur atë që e përshkroi si “aktivitet të Hezbollahut” në zonë, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi ushtarak Avichay Adraee tha në një deklaratë në kompaninë amerikane të mediave sociale X se ushtria po kryen operacione “të gjera dhe precize ” që synojnë aktivitetet e Hezbollahut në zonë.
Ai tha se ushtria planifikon të sulmojë urën Dallafeh për të “parandaluar transferimin e përforcimeve dhe armëve” në jug të Libanit. Adraee u bëri thirrje civilëve të zhvendosen në veri të lumit Zahrani duke shmangur çdo lëvizje drejt jugut ndërsa bëri paralajmërimin se me lëvizjet drejt jugut mund të rrezikojnë jetën e tyre.
Të hënën në mëngjes, avionët luftarakë izraelitë goditën urën Qasimiya mbi lumin Litani për herë të dytë që nga e diela. Sulmi shkatërroi urën dhe preu rrugën kryesore që lidhte qytetet Tyre dhe Sidon, sipas Agjencisë kombëtare shtetërore të lajmeve.
Tensionet po përshkallëzohen në të gjithë jugun e Libanit ndërsa Izraeli intensifikon shënjestrimin e infrastrukturës, veçanërisht urave jetike mbi lumin Litani, në një veprim që Tel Avivi pretendon se synon ndërprerjen e rrugëve të furnizimit ndërsa Libani e sheh atë si një prelud për një “pushtim tokësor”.
Izraeli ka goditur Libanin me sulme ajrore dhe ka nisur një ofensivë tokësore në jug të Libanit që nga një sulm ndërkufitar nga Hezbollahu më 2 mars. Autoritetet libaneze thonë se të paktën 1.029 persona janë vrarë dhe 2.786 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga 2 marsi.
Përshkallëzimi aktual pasoi një ofensivë të përbashkët të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, e cila ka vrarë mbi 1.300 persona që nga 28 shkurti. Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.