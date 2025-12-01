Ushtria izraelite sulmon me artileri dhe helikopterë pjesën jugore të Gazës

Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite shënjestroi me artileri dhe helikopterë pjesën jugore të Rripit të Gazës, raporton Anadolu.

Ushtria izraelite vazhdon shkeljet e saj pavarësisht armëpushimit në Gaza, i cili hyri në fuqi më 10 tetor.

Sipas informacioneve të marra nga dëshmitarët, njësitë e artilerisë izraelite shënjestruan në mënyrë intensive zonat lindore të qytetit Rafah, në jug të Rripit të Gazës.

Tymi u ngrit nga zonat e shënjestruara.

Edhe në qytetin Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, një helikopter i ushtrisë izraelite hapi zjarr në pjesët lindore të qytetit.

Qeveria palestineze në Gaza njoftoi dje se ushtria izraelite ka shkelur marrëveshjen 591 herë në 50 ditët e para të armëpushimit, i cili hyri në fuqi më 10 tetor dhe se në këto sulme janë vrarë 357 palestinezë ndërsa 903 të tjerë janë plagosur.

