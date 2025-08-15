Ushtria izraelite vret 18 palestinezë në sulmet e fundit në Gaza

Ushtria izraelite vrau të paktën 18 palestinezë në sulmet e fundit ajrore në Rripin e Gazës, thanë burimet për Anadolu.
Burime mjekësore dhe dëshmitarë okularë thanë se forcat izraelite bombarduan tubime të civilëve palestinezë në zonat veriore dhe qendrore të enklavës. Pesë palestinezë u vranë, përfshirë 3 në një sulm me dron në jugperëndim të Khan Younis dhe dy ndërsa prisnin ndihmë në veri të Rafahut në jug të Gazës.
Në qytetin lindor të Gazës, një palestinez u vra kur një dron shënjestroi civilët në lagjen Al-Tuffah. Dy të tjerë u vranë në një sulm në lagjen Zaitoun ndërsa 3 të tjerë u vranë dhe 13 u plagosën në një sulm ajror që shënjestroi civilët pranë kryqëzimit Al-Ittisalat në lagjen Al-Rimal, qyteti i Gazës.
Në Gazën qendrore, 3 palestinezë u qëlluan për vdekje nga forcat izraelite ndërsa prisnin ndihmë pranë korridorit Netzarim. Ushtria izraelite vrau 3 palestinezë në një sulm ajror pranë kalimit “Kissufim” ndërsa një tjetër u vra në një sulm në kryqëzimin Al-Matahin, Deir al-Balah.
Izraeli ka vrarë gati 61.800 palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për luftën e tij në enklavë.