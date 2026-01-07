Ushtria siriane: Pozicionet e SDF-së në Halep janë “objektiva legjitime” pas “masakrave” të saj

Ushtria siriane tha të mërkurën se pozicionet ushtarake të grupeve terroriste PKK/YPG që veprojnë nën emrin SDF në lagjet Sheikh Maqsoud dhe Ashrafieh të Halepit janë “objektiva legjitime” pas përshkallëzimit të grupit dhe “masakrave” në provincë, raportoi agjencia e lajmeve SANA e Sirisë, transmeton Anadolu.
Kjo ndodhi pasi SDF-ja rifilloi bombardimin e lagjeve të banimit në Halep për ditën e dytë të mërkurën në mëngjes.
Bombardimi pasoi vrasjen e të paktën pesë personave dhe plagosjen e 16 të tjerëve në një seri sulmesh nga terroristët e SDF-së në Halep të martën.
Autoriteti i Operacioneve të ushtrisë tha se dy lagjet do të trajtohen si zona të mbyllura ushtarake pas orës 15:00 pasdite sipas kohës lokale duke u bërë thirrje civilëve të qëndrojnë larg pozicioneve të SDF-së dhe duke njoftuar një ndalim të plotë të lëvizjes në dy zonat që nga ajo kohë.