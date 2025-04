Vakti i mëngjesit: Ja gabimet që “sabotojnë” rënien në peshë

Shpesh dëgjojmë se mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës dhe kjo mund të jetë e vërtetë kur bëhet fjalë për humbjen e peshës. Ajo që hamë në mëngjes ndikon në energjinë, metabolizmin dhe urinë tonë gjatë gjithë ditës.

Nëse dëshironi të humbni peshë, një mëngjes i ekuilibruar mund t’ju ndihmojë të rregulloni oreksin tuaj dhe të ruani masën muskulore, duke reduktuar shanset për të ngrënë më vonë. Megjithatë, gabimet si anashkalimi i mëngjesit ose zgjedhja e ushqimeve të caktuara mund të “ngadalësojnë” përparimin tuaj.

1. E anashkaloni plotësisht mëngjesin

Ndërsa disa studime raportojnë se anashkalimi i mëngjesit mund të çojë në marrje pak më të ulët të peshës dhe kalorive, hulumtime të tjera theksojnë se anashkalimi i tij mund të çojë në ndjenjën e urisë dhe djegien e më pak kalorive më vonë, veçanërisht kur hani më shumë kalori më vonë gjatë ditës.

Nëse anashkalimi i mëngjesit ju bën të prireni të hani më shumë, veçanërisht më vonë gjatë ditës, mund të jetë koha për ta ndryshuar atë. Një përmbledhje e studimeve të shumta raporton se njerëzit që hanë vonë kanë më shumë gjasa të jenë mbipeshë ose obezë dhe të kenë shëndet më të dobët metabolik, edhe kur konsumojnë kalori të ngjashme me ata që hanë herët.

2. Zgjidhni ushqime me përmbajtje të ulët fibrash

Nëse hani mëngjes, por ndiheni jashtëzakonisht të uritur shumë përpara drekës, atëherë mëngjesi juaj mund të ketë mungesë të fibrave. Fibrat në fruta, perime dhe drithëra të plota mbështesin tretjen dhe ju ndihmojnë të ndiheni më të ngopur për më gjatë, gjë që mund të ndihmojë në kontrollin e peshës.

Në vend të opsioneve me pak fibra, zgjidhni alternativa që janë të pasura me fibra, si drithërat, bollgur ose bukë të thekur me grurë të plotë. Për shembull, duke shtuar fruta në kosin ose smoothie-n tuaj, ju rritni edhe më shumë përmbajtjen e fibrave.

3. Mëngjesi nuk ka proteina

Proteina është e rëndësishme për menaxhimin e peshës sepse ju ndihmon të ndiheni më të ngopur për më gjatë. Marrja e mjaftueshme e proteinave në mëngjes ose në çdo vakt mund t’ju ndihmojë të kontrolloni urinë dhe të reduktoni marrjen e përgjithshme të kalorive, sipas një studimi shkencor .

Opsionet e mëngjesit me proteina të larta përfshijnë vezë, kos me pak yndyrë ose qumësht. Një filxhan gjizë është një tjetër opsion i thjeshtë proteinik që shkon mirë me bukë të thekur me drithëra integrale dhe avokado.

4. Po harroni yndyrnat e mira

Kalimi i yndyrave të mira në mëngjes mund të pengojë humbjen e peshës sepse ato ju ndihmojnë të ndiheni më të ngopur për më gjatë.

Një mëngjes me ushqime të pasura me yndyrna të mira, si avokado, arra, fara ose vaj ulliri, jo vetëm që kontribuon në kontrollin më të mirë të oreksit, por gjithashtu mbështet funksionimin e duhur të zemrës.