Vala e të nxehtit në Australi do të arrijë kulmin me temperatura rreth 50 gradë Celsius, rrezik ekstrem nga zjarret

Një valë rekord nxehtësie në Australinë juglindore pritet të arrijë kulmin këtë javë, duke i çuar temperaturat afër 50 gradë Celsius dhe duke krijuar rreziqe ekstreme zjarri në shumë shtete, sipas mediave lokale, transmeton Anadolu.
ABC News raportoi të hënën se nxehtësia e zgjatur, e cila tashmë i ka ngritur temperaturat në 21 gradë Celsius mbi mesataren, pritet të sjellë shtatë deri në tetë ditë radhazi mbi 40 gradë Celsius në zona të mëdha të brendshme – periudha më e gjatë e tillë që nga vitet 1930 në pjesë të Uellsit të Ri Jugor.
Të hënën, Australia Jugore regjistroi temperatura historike, duke përfshirë 49.5 gradë Celsius në Ceduna, duke shënuar ditën më të nxehtë të qytetit të regjistruar ndonjëherë, ndërsa Melbourne pritet të shohë të martën temperaturën e saj maksimale më të nxehtë në 17 vjet.
Meteorologët thanë se kushtet ekstreme po nxiten nga një sistem i presionit të lartë që lëviz ngadalë në atmosferën e sipërme, duke formuar një “kupolë nxehtësie” intensive që është forcuar gjatë disa ditëve.
Parashikimet paralajmërojnë se Victoria mund të regjistrojë një rekord të ri prej 49 gradë Celsius, me temperatura afër rekordit që priten gjithashtu në Uellsin e Ri Jugor dhe Australinë Jugore.
Rreziku nga zjarri pritet të arrijë kulmin të martën, ndërsa erërat e forta veriperëndimore, lagështia shumë e ulët dhe rrufetë e thata kombinohen përpara një ndryshimi jugperëndimor, duke shkaktuar vlerësime “ekstreme” të rrezikut nga zjarri në disa rrethe.
Ndërsa ajri pak më i freskët parashikohet më vonë gjatë javës, nxehtësia pritet të zgjasë deri në fundjavë, me qytete të tilla si Wagga Wagga dhe Albury në rrugën e duhur për periudhën e tyre më të gjatë të ditëve mbi 40 gradë Celsius që nga viti 1939, sipas ABC News.