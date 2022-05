Valë e të nxehtit në Indi: 49 gradë celsius në New Delhi – VIDEO

Vala e të nxehtit ka përfshirë pjesën veriore të Indisë, ndërsa në kryeqytetin New Delhi janë matur 49 gradë celsius, transmeton Anadolu Agency (AA).

Mediat lokale raportuan se termometrat treguan 49,2 gradë celsius në Mungeshpur, New Delhi dhe 49,1 gradë në Najafgarh.

Shërbimi meteorologjik indian njoftoi se këto janë temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë në rajon.

Autoritetet paralajmëruan qytetarët që të qëndrojnë në shtëpi dhe të pinë shumë ujë.

Kryeministri indian Narendra Modi u bëri thirrje shteteve dhe rajoneve nën administrimin federal të përgatisin plane veprimi për shkak të rritjes së fundit të temperaturave në vend.

Për shkak të temperaturave të larta në Indi, në shumë qytete ka pasur mungesë të ujit dhe energjisë elektrike. /aa

‘Water sprinkler’ tankers hit the roads in India’s northwest state of Rajasthan to try to keep people cool

The state had been under a heatwave warning but it’s since been dropped

There are a few days of relief ahead before temperatures rise again@AJEnglish #heatwaveinIndia pic.twitter.com/U4lESVnqKb

— Jeff Harrington (@JHarringtonTV) May 16, 2022