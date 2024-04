Variacioni gjenetik mund të rrisë gjashtëfish rrezikun për obezitet

Dy variacione gjenetike të zbuluara rishtazi mund të kenë një efekt të fuqishëm në rrezikun e një personi për obezitet, thotë një raport i ri.

Variantet në gjenin BSN, i njohur gjithashtu si Fagot, mund të rrisin rrezikun e obezitetit deri në gjashtëfish, raportojnë studiuesit në revistën Nature Genetics.

Këto variante prekin rreth 1 në çdo 6500 të rritur, thanë studiuesit.

Variantet e gjenit APBA1 gjithashtu shoqërohen me rritjen e rrezikut të obezitetit, tregojnë rezultatet.

“Ne kemi identifikuar dy gjene me variante që kanë ndikimin më të thellë në rrezikun e obezitetit në një nivel popullsie që kemi parë ndonjëherë”, tha studiuesi Giles Yeo, profesor me Njësinë e Sëmundjeve Metabolike të Këshillit të Kërkimeve Mjekësore në Universitetin e Kembrixhit.

Variantet e mëparshme gjenetike të lidhura me obezitetin kanë qenë të lidhura me rrugët e trurit të lidhura normalisht me rregullimin e oreksit, të njohur si rruga leptin-melanocortin, thanë studiuesit.

Është interesante se as BSN dhe as gjeni APBA1 nuk dihet se janë të përfshirë në atë rrugë të trurit, thanë studiuesit.

Në vend të kësaj, studimet e mëparshme kanë gjetur se këto gjene luajnë një rol në transmetimin e sinjaleve midis qelizave të trurit – duke sugjeruar që rëniet e trurit të lidhura me moshën mund të ndikojnë në kontrollin e oreksit.

Më tej, asnjë gjen nuk është i lidhur me rrezikun e mbipeshës në fëmijëri, thanë studiuesit.