Vazhdojnë përpjekjet për shuarjen e zjarrit në Parkun Kombëtar Vesuvius në Itali

Një zjarr i madh shpërtheu në Parkun Kombëtar Vesuvius në Trecase pranë Napolit, teksa përpjekjet për shuarjen e flakëve vazhdojnë, raporton Anadolu.
Helikopterë dhe avionë të tipit Canadair po punojnë për të shuar flakët, të cilat janë përhapur në zonat e pyllëzuara brenda parkut.
Autoritetet ende nuk kanë raportuar shkakun e zjarrit, ndërsa ekipet e shuarjes mbeten në terren për të frenuar flakët dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme.
Deri më tani, nuk është raportuar për të lënduar ose evakuime, megjithëse zyrtarët u bëjnë thirrje banorëve afër zonës të qëndrojnë vigjilentë.