Vazhdon procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së

Në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë sot do të vazhdojë procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.

Në Hagë, sot për të dytën ditë me radhë, pritet të vazhdojë dëshminë dëshmitari i 76-të i Zyrës së Prokurorit të Specializuar, ish-oficeri i forcave amerikane në KFOR, Steven Rusell. Në sallën e gjyqit ai të hënen kishte ardhur i shoqëruar nga tre përfaqësues të qeverisë amerikane.

Ish-oficeri i forcave amerikane të KFOR-it u përball edhe me mbrojtjen e të akuzuarve pasi në dëshminë e tij me shkrim Rusell kishte dhënë disa deklarata të çuditshme lidhur me ndërhyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë.

Avokatja e Hashim Thaçit, Nina Tavakoli, e pyeti atë lidhur me qëndrimet tij, rreth deklaratës së dhënë para prokurorisë ku kishte thënë se fushata ajrore e NATO-s më shumë impononte një rezultat dhe nuk kishte qëllim paqeruajtës.