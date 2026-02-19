Vdes gruaja e Karaxhiçit: ishte dhe ajo si ai?!

Ljiljana Zelen-Karaxhiç, gruaja e kriminelit të luftës Radovan Karaxhiç, ndërroi jetë në Sarajevën lindore në moshën 81 vjeçe.
Ajo ishte neuropsikiatre me profesion dhe nga viti 1993 deri në vitin 2002 shërbeu si presidente e Kryqit të Kuq të Republikës Srpska.
Ljiljana Zelen-Karaxhiç lindi në vitin 1945 në Sarajevë, ku u diplomua në Fakultetin e Mjekësisë.
Thuhet se ajo ndoqi bashkëshortin e saj dhe kriminelin e luftës Radovan Karaxhiç në gjithçka. Shumë thonë se ajo madje ishte udhëheqësja e tij ideologjike.
Kur është fjala për politikanë kaq namkëqinj, pyetja shtrohet se ç’gra kanë patur në krah.
Logjika normale ta thotë se nëse nuk do ishin si ata, shpirtkëqinj e zullumqarë, nuk mund ta vijonin jetën duke i patur në krah. /tesheshi