Vdes i riu nga Vitia që u godit nga vetura para dy dite

Një 21-vjeçar në mbrëmjen e 8 shtatorit duke vozitur me veturën e tij në Viti, fillimisht ka ka goditur disa karrige e më pas pesë persona të rinj, të cilët po qëndronin në park.
Nga ky aksident katër kanë mbetur të lënduar lehtë, ndërkohë A.F., kishte pësuar lëndime më të rënda trupore me ç’rast ishte dërguar për trajtim në QKUK. Por, i njëjti nuk ka arritur t’i mbijetojë plagëve dhe ka ndërruar jetë.
Lajmin e ka konfirmuar babai i tij, përmes një postimi në Facebook.
“Zoti Xxhennet të shpërbleftë djali jem ik i ri nga kjo bot do me mungosh gjithë jete Auron pse ka ksi njerëz të poshtër që të larguan nga kjo botë”, ka shkruar ai.
Lajmi ishte konfirmuar për teve1.info edhe nga Policia e Kosovës.
Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani ka dhënë detaje se si ka ndodhur aksidenti.
“Policia e Kosovës në Viti ka pranuar një informatë se i dyshuari M. K. SH., (2004) dyshohet se me veturën e tij ‘Opel Insingne’, me tabela 06, derisa ishte duke drejtuar veturën e tij, devijon rrugën ku fillimisht godet disa karrige në park, dhe më pastaj godet pesë persona M. K. SH, të cilët kishin qenë duke qëndruar aty, me çka u shkakton lëndime trupore. Njësitet relevante kanë dalë në vendin e ngjarjes ku pas hetimit fillestar, dyshohet se, i dyshuari i ka goditur viktimat. I dyshuari dhe viktimat kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar për tretman mjekësor fillimisht në emergjencën QKMF –Viti, e pastaj në Emergjencën rajonale në Gjilan, ku vazhdojnë të trajtohen (sipas raportit të mjekut jashtë rrezikut për jetë), si dhe njëri nga viktimat, i lënduar rëndë, është dërguar në QKUK në Prishtinë për tretman mjekësor”.
Ndërkohë, me vendim të Prokurorit të Shtetit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë.
Hashani bëri të ditur se ky rast është duke u hetuar nga Policia e Kosovës, konkretisht nga njësitet e hetimeve rajonale në Gjilan.
Ndërkaq, rasti është cilësuar “Vrasje e rëndë në tentativë”, por që motivet ende nuk dihen.