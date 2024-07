Vëllau i dëvotshëm iku në amshim

VËLLAU I DEVOTSHËM IKU NË AMSHIM

(Me rastin e shkuarjes në amshim të Xhelal Hashanit, Kodra e Diellit, zona Qendra)

Lagja jonë është në pikëllim

Vëllai i devotshëm iku në amshim

Ishte i sjellshëm edhe punëmbarë

Mikpritës edhe shum bujar.

Nevojtarët i ka ndihmuar

Për të mirë ka kontribuar

Posedonte virtyte të dëlira

Duke bërë shumë vepra të mira.

Veç tjerash ishte fetar i dalluar

E madhëronte Allahun e Lartësuar

Për edukimin fetar ka kontribuar

Botimin e shumë librave e ka ndihmuar.

Gjatë varrimit të tij është vërtetuar

Se Xhelali ishte njeri i mrekulluar

Numri i pjesëmarrësve ishte i madh

Lamtumirën e fundit për t’ia dhënë.

E lusim Allahun Fisnik e Bujar

Xhelalin nën mbrojtjen e Tij ta marr

Me Xhenetin Firdeus ta shpërblejë

Ta bashkojë me evlia dhe me pejgamberë.

Prof. Ismail Simnica

(Komshiu i lagjes së Rahmetliut)