Vendet evropiane mbyllin dyert për refugjatët, vala anti-migrante e dukshme thotë HRW

Vendet evropiane po mbyllin dyert e tyre për ata që kërkojnë azil dhe po i rrezikojnë ata duke u përfshirë në praktika të paligjshme dhe të rrezikshme, sipas një zyrtari nga grupi global i të drejtave të njeriut Human Rights Watch.

“Shumë vende evropiane po mbyllin dyert e tyre për njerëzit që kërkojnë mbrojtjen e tyre dhe angazhohen në praktika shumë të dëmshme, të rrezikshme që nuk janë në përputhje me ligjin e të drejtave të njeriut ose ligjin e refugjatëve që i vënë njerëzit në rrezik të madh,” Emilie McDonnell, koordinatore e avokimit dhe komunikimit në Mbretërinë e Bashkuar në Human Rights Watch, tha për Anadolu në një intervistë ekskluzive.

McDonnell tha se ndjenjat e vendeve evropiane kundër refugjatëve po bëheshin të dukshme dhe të zakonshme.

“Sigurisht që ka (një valë kundër emigrantëve). Dhe nuk është diçka e re. Por sigurisht që po bëhet më e përhapur, më e dukshme, “tha ajo,

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar prezantoi legjislacionin e ri të martën kundër emigrantëve të paligjshëm, duke bërë thirrje për ndalimin e atyre që kalojnë Kanalin Anglez me anije për të kërkuar azil në Britani. Legjislacioni gjithashtu bën thirrje për ndalimin e refugjatëve dhe planet për zhvendosjen e tyre në vendet e tyre të origjinës ose në Ruanda ose në çdo komb tjetër që Mbretëria e Bashkuar i konsideron të sigurta.

Avokatja e të drejtave të njeriut e quajti legjislacionin një “faturë gjithëpërfshirëse” që privon shumicën e azilkërkuesve nga të drejtat e apelit, duke qenë në gjendje të apelojnë vetëm pasi të jenë hequr dhe dërguar ose dëbuar në një vend tjetër, si dhe të paaftë për të hyrë në mbrojtjen moderne të skllavërisë së Mbretërisë së Bashkuar. .

Ndërsa ka përjashtime në projekt-ligj në lidhje me fëmijët e pashoqëruar, qeveria mund të zgjedhë ende t’i heqë ata, ose ata do të qëndrojnë në paraburgim derisa të jenë të rritur – duke i dëbuar dhe duke mos u dhënë atyre akses në procedurën e azilit.

Lidhur me zbrazëtitë në legjislacion, McDonnell tha se projektligji lejon shumë pak të drejta të kufizuara ankimimi dhe ajo ka frikë se ekziston një rrezik i madh që njerëzit të dëbohen dhe të largohen në vende që nuk janë të sigurta.

“I gjithë ky legjislacion është pjesë e një konteksti më të gjerë në Mbretërinë e Bashkuar, që është se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar po demonizon dhe nxit urrejtjen, frikën dhe ndarjen kundër azilkërkuesve dhe emigrantëve në MB.”

Do të ishte katastrofike dhe do të kishte efekte shkatërruese për migrantët, veçanërisht njerëzit me ngjyrë në Mbretërinë e Bashkuar, tha ajo ndër të tjera. /mesazhi