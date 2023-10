Vendet që kanë siguruar deri më tani kualifikimin në Euro 2024

Euro 2024 do të mbahet mbahet në Gjermani dhe skuadrat po rezervojnë vendin e tyre në turneun prestigjioz ndërkombëtar.

Kampionati Evropian do të zhvillojë edicionin e 17-të dhe Gjermania është zgjedhur si vendi pritës, me disa nga ekipet më të mira në botë që shpresojnë të jenë në turne.

Gjithsej 24 ekipe do të marrin pjesë dhe cikli i kualifikimeve filloi në mars 2023, duke përfunduar në nëntor 2023.

Janë 20 vende, me dy skuadra që përparojnë nga secili grup kualifikues. Nikoqirët kualifikohen automatikisht dhe tri vendet e mbetura vendosen nga play-offi i Ligës së Kombeve.

Gjermania | Nikoqiri

Gjermania u kualifikua në Euro 2024 si veni organizatorë.

Kjo do të jetë paraqitja e tyre e 14-të në Kampionatin Evropian dhe Julian Nagelsmann do të shpresojë të drejtojë vendin e tij drejtë lavdisë.

Gjermania ka fituar Kampionatin Evropian tri herë – 1972, 1980 dhe 1996 – dhe do të përpiqet t’i japë fund një pritjeje 28-vjeçare për trofeun.

Belgjika | Grupi F

Belgjika ishte një nga skuadrat e para që rezervoi vendin e saj në Euro 2024, pasi kaloi Grupin F.

Tani të menaxhuar nga trajneri italian Domenico Tedesco, Djajtë e Kuq janë pa një numër lojtarësh nga “Brezi i Artë” i tyre i famshëm, duke përfshirë Eden Hazard, por ata do të pritet ende të sfidojnë në Gjermani.

Franca | Grupi B

Dy herë kampionët e Evropës, Franca, kaloi Grupin B për të siguruar kualifikimin në Euro 2024, duke mposhtur me lehtësi Holandën, Greqinë dhe Republikën e Irlandës.

Kylian Mbappe dhe bashkëlojtarët e tij, do të jenë ndër favoritët për të fituar në Gjermani, me kusht që të mbeten të fokusuar.

Portugalia | Grupi J

Rruga e Portugalisë për në Euro 2024 u konfirmua në tetor pasi ata shkatërruan çdo skuadër në Grupin J, duke lënë Sllovakinë, Bosnje-Hercegovinën dhe të tjerët shumë prapa.

Cristiano Ronaldo luajti rolin e tij në dërgimin e vendit të tij në Gjermani, ku ata do të garojnë në Kampionatin Evropian për të nëntën herë në historinë e tyre.

Spanja | Grupi A

Pas një fillimi të lëkundur, Spanja u rikthye në formë dhe kaloi përmes Grupit A, duke mposhtur Skocinë dhe Norvegjinë e Erling Haaland.

Kampionët e trefishtë të Evropës janë në një mision për të kompensuar disa vite shterpë, gjë që i ka parë ata të dështojnë të fitojnë një turne të madh që nga viti 2012.

Me talentë të rinj si Lamine Yamal dhe Gavi në radhët e tyre, stafeta i është kaluar brezit të ardhshëm të yjeve të La Roja.

Skocia | Grupi A

Skocia do të marrë pjesë në Euro 2024 falë një paraqitje mbresëlënëse kualifikuese, e cila i mposhti Spanjën, Norvegjinë, Gjeorgjinë dhe Qipron.

Kjo do të jetë vetëm paraqitja e tyre e katërt në Kampionatin Evropian, pasi më parë kanë marrë pjesë vetëm në Euro 2020, Euro 1996 dhe Euro 1992.

Turqia | Grupi D

Turqia u kualifikua në Euro 2024 pasi paraqiti një formë të çuditshme në Grupin D, ku ishin edhe Uellsi e Kroacia.

Pavarësisht një humbjeje në shtëpi me Kroacinë në fillim të grupit, Turqia u rikuperua mirë, me paraqitje të mëdha nga Cenk Tosun, Arda Guler dhe Kerem Akturkoglu që i shtynë drejt Gjermanisë.

Austria | Grupi F

Austria u kualifikua në Euro 2024 pasi kaloi rrugën e saj në një grup të vështirë F. Të hënën e pa atë të mposhtën Azerbajxhanin 1-0 falë një goli nga zëvendësuesi i pjesës së parë Marcel Sabitzer. Ata janë në vendin e dytë në Grupin F, me pikë të barabarta në 16 me Belgjikën po ashtu të kualifikuar.

Ata do të përpiqen të përmirësojnë ecurinë e tyre në Euro 2020 që i pa ata të bien në raundin e 16-të pas kohës shtesë ndaj fitueses eventuale, Italisë.

Anglia | Grupi C

Anglia u kualifikua në Kampionatin Evropian për herë të nëntë në dhjetë edicionet e fundit të turneut pas një fitoreje 3-1 kundër Italisë në Wembley në ndeshjen e 8-të. Trajneri Gareth Southgate do të shpresojë të bëjë më mirë se herën e kaluar, kur Tre Luanët humbën finalen e EURO 2020 nga Italia me penallti në Wembley.