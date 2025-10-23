Veprimet dhe qasja ime, a po e përmirësojnë gjendjen time…, apo po e përkeqësojnë?

Veprimet dhe qasja ime, a po e përmirësojnë gjendjen time…, apo po e përkeqësojnë?

Ne mund të lutemi, të ëndërrojmë, e të planifikojmë, por nëse veprimet tona nuk përputhen me qëllimet tona, atëherë ne nuk ecim përpara…, veçse rrotullohemi në vend, apo edhe më keq…, kthehemi prapa.

Prandaj, çdo ditë pyete veten:

A po më çojnë veprimet e mia drejt një jete:

🌱 më të mirë,

🌿 më të qetë,

🌾 më të mençur…,

apo po e bllokoj këtë rrugëtim me justifikime të kota dhe të pa bazuara)?

Nuk është fati…, por pa asnjë dyshim, mënyra e të vepruarit tënd, që e përcakton gjendjen emocionale, profesionale, dhe shpirtërore.

👉Harroji justifikimet. Vepro sot!

🌿Sepse, ti je arkitekti i jetës tënde!

Vehbi Zeqiri

