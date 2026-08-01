Vërshimi i emigrantëve nga Maroku, si një kurth ndaj njeriut që s’i përulet Izraelit

Mesazhi i Pedro Sanchez-it mbi atë që po ndodh në brigjet spanjolle
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez dënoi fluksin e madh të emigrantëve nga Maroku drejt enklavës spanjolle të Ceutës, duke thënë se një valë e tillë përbën një sfidë serioze për sigurinë dhe kufijtë e vendit të tij.
Gjatë një fjalimi televiziv nga Ceuta, një qytet autonom i Spanjës në Afrikën e Veriut, Pedro Sanchez tha se kalimi i një numri të madh emigrantësh është “një shkelje e integritetit territorial të Spanjës” dhe njoftoi një përgjigje vendimtare nga shteti.
“Ne duhet të mbetemi të vendosur për të garantuar sigurinë përballë çdo sfide, çdo situate të paparashikuar dhe në të gjitha rrethanat”, tha Sanchez.
Sipas të dhënave nga autoritetet spanjolle, të paktën 60,000 migrantë kanë mbërritur në Ceuta nga Maroku në ditët e fundit. Nëse kjo shifër konfirmohet, do të ishte vala më e madhe e vetme e mbërritjeve të parregullta të regjistruara në një shtet anëtar të Bashkimit Evropian.
Shumica e migrantëve kaluan nga deti, duke notuar nga qyteti kufitar maroken i Fnideq-ut në plazhet e Ceutës, ndër të cilat plazhi El Tarajal, i vendosur në afërsi të kufirit, u prek veçanërisht.
Sanchez shprehu mbështetje për banorët e Ceutës, duke deklaruar se i kuptonte shqetësimet dhe presionin që ata përballen për shkak të fluksit të papritur të njerëzve.
“E gjithë Spanja është me ta,” tha Sanchez, duke shtuar se shteti duhet të mbrojë sigurinë e qytetarëve të tij, por edhe të reagojë në përputhje me detyrimet e tij ndërkombëtare.
Ai fajësoi për numrin e madh të mbërritjeve rrjetet kriminale të përfshira në kontrabandën e migrantëve, duke pretenduar se disa organizata kishin keqinterpretuar një vendim të Gjykatës Supreme Spanjolle në korrik, i cili, tha ai, kishte nxitur një valë të re përpjekjesh për hyrje.
Autoritetet spanjolle tani po përpiqen të përcaktojnë rrethanat e plota të krizës, ndërsa priten bisedime të mëtejshme me partnerët marokenë mbi kontrollin kufitar dhe luftimin e aktiviteteve të rrjeteve të kontrabandës. /tesheshi.com/