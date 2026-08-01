Zyrtari amerikan: Trump do të zhgënjehej shumë nëse Izraeli nuk i përmbahet planit për Gazën

Një zyrtar amerikan ka deklaruar se presidenti i SHBA-së, Donald Trump do të ishte shumë i zhgënjyer nëse Izraeli nuk i përmbahet pjesës së tyre të planit të paqes, ndërsa Shtetet e Bashkuara njoftuan një marrëveshje çarmatimi me Hamasin.
“Ne nuk po i kërkojmë Izraelit të bëjë asgjë tjetër përveçse të bjerë dakord me planin 20-pikësh për të cilin ranë dakord fillimisht, prandaj jemi shumë të bindur se do t’i përmbahen atij. Nëse nuk e bëjnë, padyshim që Presidenti Trump do të zhgënjehej shumë, shumë”, u tha zyrtari gazetarëve të enjten në mbrëmje.
“Me të gjitha problemet e ndryshme që kanë, duket sikur, e dini, kjo nuk është diçka që mendoj se (Izraeli dëshiron) të përshkallëzohet si problem tani për tani. Pra, ne besojmë se ata do të vazhdojnë të jenë një partner i mirë në këtë dhe do të veprojnë në përputhje me rregullat.”
I pyetur në lidhje me kohën për përfundimin e çarmatimit të Hamasit, zyrtari vuri në dukje kompleksitetin e çështjes dhe rëndësinë e bërjes së gjërave siç duhet, në vend që të respektohet një afat kohor i rreptë.
“Mendoj se gjatë dy javëve të ardhshme do të vazhdojmë të përsosim detajet e gjithçkaje dhe mendoj se mund të shohim përparim në një ose dy muajt e ardhshëm”, tha zyrtari.
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ende nuk ka komentuar publikisht për njoftimin e Trump, por anëtarët e koalicionit të tij të krahut të djathtë kanë shprehur kundërshtim ndaj marrëveshjes.