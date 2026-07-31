Pakistani: Forcat e sigurisë kanë vrarë mbi 2.000 militantë në operacionet e vitit 2026

Forcat e sigurisë së Pakistanit kanë vrarë më shumë se 2 mijë militantë në mbi 40 mijë operacione kundër terrorizmit të zhvilluara në gjithë vendin deri tani këtë vit, tha të premten ushtria, transmeton Anadolu.
Në një konferencë për media në Shtabin e Përgjithshëm në Rawalpindi, drejtori i përgjithshëm i Marrëdhënieve me Publikun i Shërbimeve Ndërinstitucionale (ISPR), gjenerallejtënant Ahmed Sharif Chaudhry, tha se forcat e sigurisë kanë zhvilluar një fushatë të gjerë kundër grupeve militante dhe u zotua se operacionet do të vazhdojnë.
“Nuk ka asnjë mënyrë për të negociuar me ndonjë grup terrorist”, tha Chaudhry. “Ata ose duhet të dorëzojnë armët, ose të përballen me pasojat”, shtoi ai.
Sipas të dhënave të ushtrisë, Pakistani ka regjistruar 3.145 sulme militante, përfshirë 28 sulme vetëvrasëse, në vitin 2026.
Në përgjigje, forcat e sigurisë kryen më shumë se 40 mijë operacione, përfshirë mbi 31 mijë operacione të bazuara në inteligjencë në provincën jugperëndimore Balochistan, duke vrarë 2.084 militantë, tha Chaudhry.
Sipas ushtrisë, dhuna u mori jetën 303 pjesëtarëve të ushtrisë pakistaneze, 194 oficerëve të policisë dhe zyrtarëve të tjerë të zbatimit të ligjit, si dhe 322 civilëve.
Chaudhry hodhi poshtë atë që e përshkroi si paraqitje negative të situatës së sigurisë në Balochistan në rrjetet sociale dhe nga disa pjesë të mediave ndërkombëtare, duke thënë se kushtet në provincë po përmirësohen.
Ai tha se ushtria dhe qeveria po ndjekin projekte zhvillimore që synojnë përfitimin e komuniteteve lokale.
“Epoka e elitizmit dhe dominimit të sistemit të sardarit po përfundon”, tha ai, duke argumentuar se burimet e kontrolluara më parë nga elitat lokale do t’i shërbejnë tani publikut të gjerë.
Balochistani, një provincë e pasur me minerale dhe korridor kyç për Korridorin Ekonomik Kinë-Pakistan me vlerë miliarda dollarë, prej kohësh përballet me një kryengritje separatiste.
Sa u përket refugjatëve afganë, Chaudhry tha se Pakistani do të vazhdojë riatdhesimin e shtetasve afganë pa dokumente.
Ai tha se rreth 2,6 milionë afganë janë kthyer në Afganistan që nga nisja e kësaj politike në shtator 2023, përfshirë rreth 600 mijë vetëm këtë vit.
Pakistani mirëpret shtetasit afganë që hyjnë ligjërisht me viza të vlefshme, tha ai, por përsëriti se ata që qëndrojnë në vend në mënyrë të paligjshme nuk do të lejohen të mbeten.