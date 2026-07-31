Shefi i OKB-së paralajmëron se konflikti i Gjirit po nxit paqëndrueshmëri globale

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, paralajmëroi të premten se gjashtë muaj përshkallëzim ushtarak në Gjirin Persik kanë evoluar nga një konflikt rajonal në një burim të paqëndrueshmërisë globale, duke përmendur rënien e tregtisë përmes Ngushticës së Hormuzit dhe ndikimin në rritje të saj në ekonominë botërore, transmeton Anadolu.
“Jemi tashmë gjashtë muaj në përshkallëzimin ushtarak në Gjirin Persik. Ajo që nisi si një konflikt rajonal po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një faktor të paqëndrueshmërisë globale”, tha Guterres.
Ai tha se tregtia përmes Ngushticës së Hormuzit ka rënë ndjeshëm, tregjet e energjisë janë tronditur dhe çmimet e ushqimeve dhe plehrave kryesore bujqësore janë rritur, ndërsa zinxhirët e furnizimit “po përballen me vështirësi”.
“Rreth botës, shohim familje që po përpiqen të sigurojnë ushqimin në tryezë, fermerë që nuk mund të përballojnë inputet bazë dhe vende të cenueshme që po shtyhen gjithnjë e më pranë kufirit”, shtoi ai.
Guterres paralajmëroi se rritja e çmimeve dhe ngadalësimi i rritjes ekonomike kërcënojnë të zhysin miliona njerëz të tjerë sërish në varfëri, ndërsa pasojat humanitare po përkeqësohen.
Duke bërë thirrje për përfundimin e konfliktit, shefi i OKB-së u kërkoi të gjitha palëve të rivendosin lirinë e lundrimit përmes rrugëve ujore kritike të rajonit.
“Le të jem i qartë: Luftimet duhet të ndalen”, tha ai. “Të drejtat dhe liritë ndërkombëtare të lundrimit në dhe përreth Ngushticës së Hormuzit dhe Bab el-Mandebit duhet të rikthehen plotësisht. Dhe diplomacia duhet të mbizotërojë”, shtoi Guterres.