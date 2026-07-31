Egjipti do të presë takim të ndërmjetësve për zbatimin e armëpushimit në Gaza

Egjipti së shpejti do të presë një takim të ndërmjetësve për të riafirmuar angazhimin e të gjitha palëve për zbatimin e fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, tha të premten një burim i informuar egjiptian, transmeton Anadolu.
Burimi, i cituar nga kanali egjiptian Al Qahera News, tha se Hamasi dhe fraksione të tjera palestineze kanë informuar ndërmjetësit për miratimin e tyre të udhërrëfyesit për zbatimin e fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.
Deklarata erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump dhe Bordi i Paqes njoftuan një marrëveshje për zbatimin e fazës së ardhshme të armëpushimit në Gaza, ndërsa Bordi tha se Hamasi ka miratuar një udhërrëfyes të detajuar. Izraeli ende nuk e ka miratuar zyrtarisht atë.
Sipas burimit, takimi në Kajro do të mbledhë ndërmjetësit për të konfirmuar angazhimin e të gjitha palëve për zbatimin e dispozitave të marrëveshjes.
Hamasi tha të premten se ai dhe fraksionet e tjera palestineze kanë trajtuar “në mënyrë të përgjegjshme dhe pozitive” negociatat dhe propozimet e ndërmjetësve për përfundimin e zbatimit të fazës së dytë të marrëveshjes, në përputhje me konsensusin kombëtar palestinez.
Grupi tha se angazhimi i Izraelit për ndalimin e vrasjeve dhe përfundimin e sulmeve të tij përbën hapin e parë thelbësor drejt zbatimit dhe përcaktimit të kornizës dhe afatit kohor për masat e dakorduara.
Hamasi gjithashtu tha se zbatimi i fazës së dytë mbetet i kushtëzuar nga përmbushja nga Izraeli e të gjitha angazhimeve sipas fazës së parë të marrëveshjes.
Lidhur me armët e rënda, Hamasi tha se pajtimi i tij për përfshirjen e kësaj çështjeje në kuadrin e zbatimit varet nga përfundimi i plotë i sulmeve izraelite, tërheqja e plotë e Izraelit nga Rripi i Gazës, fillimi i përpjekjeve të hershme për rimëkëmbje, hyrja e Komitetit Kombëtar për Administrimin e Gazës dhe vendosja e Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit.
Grupi shtoi se kushtet e tij përfshijnë gjithashtu shpërbërjen e asaj që ai i përshkroi si banda të armatosura dhe milici të krijuara nga Izraeli, nisjen e rindërtimit, garanci për vetëvendosjen palestineze, krijimin e një shteti të pavarur palestinez dhe mbrojtjen e të drejtave të palestinezëve.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit filloi më 10 tetor 2025, duke parashikuar një armëpushim, shkëmbimin e pengjeve dhe zgjerimin e dërgesave të ndihmave humanitare. Hamasi thotë se Izraeli ka vazhduar sulmet ushtarake dhe ka vendosur kufizime ndaj ndihmave që hyjnë në Gaza pavarësisht marrëveshjes.
Aktualisht, Izraeli mban kontroll ushtarak mbi rreth 70 për qind të territorit të Rripit të Gazës.