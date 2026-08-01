Sulmet izraelite shkaktojnë shkatërrime të mëdha në Gaza

Sulmet ajrore izraelite kanë shkaktuar shkatërrime të mëdha në disa zona të Rripit të Gazës, ndërsa janë raportuar edhe të plagosur.
Sipas burimeve palestineze, një sulm ajror goditi një objekt në perëndim të Spitalit Al-Aksa në Deir al-Balah, duke dëmtuar rëndë edhe tendat ku ishin strehuar palestinezët e zhvendosur.
Në jug të Gazës, artileria izraelite bombardoi zonat lindore të Khan Junisit.
Ndërkohë, në veri të Qytetit të Gazës, një sulm ajror goditi një shtëpi banimi, duke lënë disa persona të plagosur dhe duke shkaktuar dëme të mëdha materiale në zonë. /mesazhi