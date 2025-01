Vetëm 4% e izraelitëve besojnë se qëllimet e luftës në Gaza janë përmbushur

Një sondazh i opinionit publik i publikuar të premten tregoi se vetëm 4% e izraelitëve besojnë se objektivat e luftës së Gazës janë arritur plotësisht, pavarësisht kthimit të qindra mijëra palestinezëve të zhvendosur në Gazën veriore.

Sondazhi i Institutit Lazar, i cili mori 517 izraelitë me një diferencë gabimi prej 4,4%, u botua nga e përditshmja izraelite Maariv.

Kur u pyetën nëse Izraeli i kishte arritur qëllimet e tij në luftën e Gazës, 4% e të anketuarve thanë se objektivat ishin arritur plotësisht, 57% thanë se nuk ishin realizuar plotësisht, 32% besonin se objektivat nuk ishin arritur fare dhe 7% ishin të pasigurt.

Lidhur me kthimin e palestinezëve në Gazën veriore, 31% e të anketuarve e panë atë si një shenjë se lufta kishte përfunduar, ndërsa 57% nuk ​​ishin dakord dhe 12% ishin të pasigurt.

Sondazhi zbuloi gjithashtu se 36% e izraelitëve besojnë se marrëveshja e armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit do të zbatohet plotësisht, ndërsa 36% mendojnë se nuk do të përfundojë, dhe 28% ishin të pasigurt.

Në përgjigje të një ultimatumi të lëshuar nga partitë ultra-ortodokse drejtuar kryeministrit Benjamin Netanyahu duke kërkuar ose miratimin e një ligji të rekrutimit ushtarak për studentët fetarë ose zgjedhje të parakohshme, 57% e të anketuarve favorizuan zgjedhjet, 30% mbështetën miratimin e ligjit të rekrutimit, dhe 13% ishin të pavendosur.

Sondazhi tregoi se nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, blloku i djathtë dhe fetar i Netanyahut do të siguronin 49 vende në Knesset, ndërsa opozita do të fitonte një shumicë me 61 vende. Partitë arabe parashikohet të fitojnë 10 vende.

Knesseti izraelit ka 120 vende, me 61 të nevojshme për të formuar një qeveri. Pavarësisht gjetjeve të sondazhit, zgjedhjet e parakohshme mbeten të pamundura pasi Netanyahu vazhdon t’i rezistojë thirrjeve për votim ndërsa lufta është në vazhdim.

Një sondazh i mëparshëm i Maariv, i publikuar të premten e kaluar, tregoi se blloku i Netanyahut fitoi 51 vende, ndërsa opozita parashikohej të pretendonte 59.

Rezultatet e sondazhit vijnë gati dy javë pasi një marrëveshje armëpushimi në Gaza, e ndërmjetësuar nga ShBA-ja, Egjipti dhe Katari, hyri në fuqi më 19 janar 2025.