Vetëm 51 modele në botë, Porsche prezanton edicionin special 911 GT3 Touring

Porsche po shënon 75-vjetorin e debutimit të saj në panairin e automobilave në Earls Court, Londër, në vitin 1951, me një edicion special të 911 GT3 Touring Earls Court 51 Edition.
Modeli është prodhuar nga Porsche Exclusive Manufaktur, me vetëm 51 ekzemplarë për tregun britanik.
Çmimi nis nga rreth 335,095 dollarë.
Makina zhvillon 502 kuaj fuqi dhe dallohet për ngjyrën metalike Earls Court Green, të frymëzuar nga Porsche 356 e prezantuar në Londër në vitin 1951.
Kabina kombinon lëkurën dhe materialet kadifeje.
Blerësit do të përfitojnë gjithashtu një orë, një çantë udhëtimi prej lëkure dhe një model miniaturë të makinës.
Me vetëm 51 njësi në dispozicion, ky edicion kombinon historinë 75-vjeçare të Porsche në Britani me performancën dhe ekskluzivitetin e 911 GT3 Touring.