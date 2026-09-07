Veturat kineze mund të ndalohen përgjithmonë në SHBA

Prodhuesit kinezë të automjeteve ende nuk kanë shitur asnjë automjet inteligjent të lidhura me rrjet në SHBA, por industria amerikane kërkon që kjo të mos ndryshojë.
Aleanca për Inovacionin Automobilistik i ka kërkuar Kongresit amerikan të miratojë një ndalim të përhershëm për automjetet kineze të lidhura, si dhe për softuerët dhe pajisjet e tyre.
Shqetësimi kryesor lidhet me sigurinë kombëtare.
Autoritetet amerikane druhen se automjetet e lidhura mund të mbledhin të dhëna të shumta për drejtuesit, rrugët dhe infrastrukturën amerikane, të cilat mund të përfundojnë në duart e autoriteteve kineze.
Makinat e prodhuara në Kinë tashmë përballen me tarifa 100% në SHBA, ndërsa rregulla të tjera kufizojnë përdorimin e teknologjive kineze në automjetet e lidhura.
Nëse Kongresi e miraton ndalimin, prodhuesit kinezë do ta kenë edhe më të vështirë hyrjen në tregun amerikan, ndërsa kompanitë amerikane do të synojnë të zëvendësojnë teknologjitë kineze me alternativa vendase ose aleate.
Vendimi pritet të varet nga hapat që Kongresi dhe administrata amerikane do të ndërmarrin deri në fund të vitit.