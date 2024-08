Virusi i Nilit Perëndimor në Kosovë

Njerëzit, zogjtë dhe kafshët e tjera mund të infektohen me sëmundjen e njohur si virusi i Nilit Perëndimor (WNV), i cili përhapet kryesisht nga mushkonjat. Ndërsa shumica e individëve të infektuar me këtë virus mund të mos shfaqin asnjë simptomë, një përqindje e vogël mund të ketë ethe, dhimbje koke, dhimbje trupi dhe në raste të rralla, infeksione më serioze, potencialisht fatale, duke përfshirë meningjitin ose encefalitin.

Virusi i Nilit Perëndimor është hasur herë pas here edhe në Kosovë, sikurse edhe në rajone të tjera të Evropës, veçanërisht në muajt e verës kur aktiviteti i mushkonjave është më i lartë. Lëvizja e shpendëve dhe transmetimi virusit prej mushkonjave bartëse kanë qenë të lidhura me ekzistencën e virusit në Kosovë.

1. Rastet e lehta me Ethet e Nilit Perëndimor:

Pushimi: Për të ndihmuar shërimin pacientët inkurajohen të pushojnë më shumë.

Hidratimi: Është kritike që pacientët të konsumojnë ujë për të shmangur dehidratimin, veçanërisht nëse janë me ethe.

Lehtësimi i dhimbjes: Acetaminophen ose ibuprofen janë ilaçet më të preferuara kundër dhimbjes që mund të aplikohen për të trajtuar ethet, dhimbjet e kokës dhe dhimbjet e muskujve.

Monitorimi: Shumica e njerëzve shërohen plotësisht brenda disa ditësh deri në javë, por është thelbësore të përcillën simptomat për t’u siguruar që ato të mos përkeqësohen.

2. Rastet e rënda (sëmundja neuroinvazive):

Rrallëherë, virusi i Nilit Perëndimor (WNV), mund të rezultojë në kushte të rënda neurologjike, si paraliza akute, meningjiti ose encefaliti, të cilat janë inflamacione të membranave që rrethojnë trurin dhe palcën kurrizore.

Hospitalizimi: Për kujdesin mbështetës, rastet e rënda mund të kërkojnë shtrimin në spital.

Lëngjet intravenoze (IV): Lëngjet (infuzionet) zakonisht u jepen pacientëve për t’i mbajtur ata të hidratuar në mënyrë adekuate dhe për të parandaluar dehidratimin.

Përcjellja e frymëmarrjes: Nëse një pacient përjeton shqetësime të konsiderueshme të frymëmarrjes, ai mund të ketë nevojë për ventilim mekanik ose forma të tjera të ndihmës për respiracion.

Menaxhimi i dhimbjes: Për të trajtuar dhimbjet e forta të kokës dhe simptoma të tjera, mund të nevojiten qetësues më të forte (sedative).

Rehabilitimi: Për të rifituar funksionet neuro-fiziologjike, pacientët mund të kenë nevojë për terapi fizikale, terapi profesionale ose lloje të tjera rehabilitimi.

3. Rimëkëmbja afatgjatë:

Kujdesi pasues: Individët që shërohen nga WNV e rëndë mund të kërkojnë kujdes të vazhdueshëm për të trajtuar efektet e mëvonshme, të tilla si plogështia, rraskapitja dhe simptomat shoqëruese.

Rehabilitimi: Individët që vuajnë nga problemet neurologjike mund të kenë nevojë për rehabilitim më afatëgjatë.

Përgatiti: Dr. Rrahman FERIZI