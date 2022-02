Vitamina e cila lidhet me një rrezik 63 për qind më të lartë të një kanceri ‘të zakonshëm’

Kanceri detajon një gjendje në të cilën qelizat në pjesë të trupit tuaj fillojnë të rriten dhe të riprodhohen në mënyrë të pakontrolluar.

Vitamina në fjalë u zbulua se rrit rrezikun e kancerit të prostatës, në veçanti. Ky lloj kanceri mund të jetë i ndërlikuar pasi zakonisht zhvillohet ngadalë – pa shfaqur shenja për shumë vite. Kjo diagnozë konsiderohet të jetë “kanceri më i zakonshëm” te meshkujt, me më shumë se 47,500 të diagnostikuar çdo vit.

Suplementet po vihen nën një shqyrtim të madh për shkak të efekteve të tyre anësore.

Detyra kryesore e tabletave të vogla është të mbrojnë kundër sëmundjeve të ndryshme dhe të rrisin nivelet tuaja ushqyese; megjithatë, disa janë gjetur të shkaktojnë probleme në vend. Ekspertët duket se janë të shqetësuar nëse përfitimet që ata ofrojnë ia vlejnë rreziqet.

Disa suplemente janë veçuar si të rrezikshme, duke përfshirë vitaminën E. Sipas një studimi të publikuar në Journal of the National Cancer Institute, vitamina E ka qenë e lidhur me kancerin e prostatës.

Vitamina E është një vitaminë e tretshme në yndyrë me role të ndryshme, duke filluar nga të vepruarit si një antioksidant deri tek rritja e funksionit imunitar. Ndërsa kjo vitaminë ka aftësi mbrojtëse, disa rezultate studimi kanë sjellë prova kontradiktore kur bëhet fjalë për doza të larta të këtij lëndë ushqyese.

Studimi, që e lidh atë me kancerin, shqyrtoi më shumë se 35 mijë burra të ndarë në katër grupe. Këtyre pjesëmarrësve iu dha ose vitaminë E, selen, një placebo ose një kombinim i tyre. Studimi më vonë u rekomandua të ndërpritet për shkak të gjetjeve të rrezikut të kancerit.

U zbulua se vitamina E rrit rrezikun e kancerit të prostatës të shkallës së ulët dhe të shkallës së lartë te meshkujt me nivele më të ulëta të selenit me 63 dhe 46 për qind respektivisht. Ndërsa seleni u zbulua se rrit rrezikun e kancerit të shkallës së lartë te burrat me nivele më të larta seleniumi me 91 për qind. Studimi arriti në përfundimin se burrat duhet të shmangin marrjen e vitaminës E ose suplementeve të selenit në doza që tejkalojnë marrjen e rekomanduar.

NHS shpjegon se sasia e rekomanduar ditore është vendosur në katër mikrogramë në ditë për burrat dhe tre mikrogramë në ditë për gratë. Ata shpjegojnë se “ju duhet të jeni në gjendje të merrni të gjithë vitaminën E që ju nevojitet nga dieta juaj”.

Autori kryesor i studimit, Doktor Alan Kristal nga Qendra Kërkimore e Kancerit Fred Hutchinson në Seattle, përfundoi: “Burrat që përdorin këto suplemente duhet të ndalojnë, pikë. As suplementet e selenit dhe as vitaminës E nuk japin ndonjë përfitim të njohur, por vetëm rreziqe”.

Megjithatë, shërbimi shëndetësor thotë se “nuk ka prova të mjaftueshme” për të përcaktuar efektet e suplementeve të vitaminës E të marra çdo ditë në doza të larta. /