Viti im i ri!!

Këto netë edhe errësira që më shoqëronte më braktisi,

sepse sheshi u ndriqua,

u afrova afër bredhit që të ngrohem nga dritat e tij,

por ata që bënin foto mu drejtuan duke më thën “O zhelan, ik mos na i fëlliq fotot”

E ula kokën që askush t’mos i shoh lotët e mi dhe fillova të bredh rrugëve të qytetit

Jo, tanimë nuk kam frikë,

edhe pse ndonjëherë mendoj

se vet nata ka frikë nga unë, e jo unë nga ajo!

Tani edhe buzëqeshjen e njerëzve nuk ua shoh, vetëm i shoh që maskat e tyre lëvizin, nuk e di a shprehin dhimbshmëri ndaj meje, apo më mallkojnë,

E unë as maskë nuk kam që ti fsheh dhëmbët që më kërcasin nga të ftohti si mjetet piroteknike!

Sot qyteti më thotë “urime vitin e ri”

por për mua nuk ka dallim a është i ri a i vjetër

përderisa më dhemb barku nga uria,

sot edhe “koshi i mirësive” pranë burektores është i zbrazur

që i zoti i saj e quan “kosh i plehrave”

dhe duhet të bëj durim këto ditë feste,

ndoshta gjej diku tjetër ndonje cop buke të mbetur

Dyqanet janë të zbukuruara në maksimum,

sikur ato më shprehin mirëseardhje

Në xhamat e tyre shkruan blej një, të dytën gratis

Unë ka disa ditë që gishtat e mi nuk i ndjej nga acari

Iu afrova një dyqanxhiut dhe i thash:

Xhaxhi a mi jep këto këpucët të dyta që janë gratis,

se për të parat nuk kam para,

Qeshi me ironi dhe më tha: “shporru!”

I shkruaj për çdo vit babadimrit që të më takoj,

por ai asnjëherë nuk më viziton,

ndoshta se fare nuk kam oxhak,

dhe nuk e di rrugën nga të hyjë

e as kulm mbi kokë, që të qëndrojnë drerët e tij.

E ndoshta i do vetëm fëmijët e pasur,

që nën pishën e zbukuruar t’i lë dhuratat e tij!!

Sot, pas shumë pritjesh e takova një babadimër

dhe zemra mu gëzua,

e shihja se si fëmijët me dashuri i ulte në prehërin e tij

Kur më erdhi radha mua, më tha:

Ti me kë je? I thash i turpëruar: jam vetëm!

Tha: ke 5 euro me vete?

I thash jo nuk kam, por të kam ty,

filloi t’i ndryshoj fytyra dhe më tha:

“Largohu prej këtu, mos na e prish “festën”

“Pse “festa” është vetëm për ata që kanë prind e para?” dhe u largova me lot në sy

Kam filluar të dyshoj

se kjo “festë” më takon mua,

e që dikund ka “babadimër” që i gëzon skamnorët

shkoj ta vizitoj lapidarin e dëshmorëve

dhe me dorën time të ngrir,

mundohem ta ngroh emrin e babait tim

dhe pëshpëris vetmevete,

” Babi im ti jetove në mal në mes lisash pa bisha,

kurse unë jetoj në qytet në mes bishash pa lisa”

Por mos u mërzit,

se këtu pran teje si çdo natë do të pushoj

Pran shkronjave të emrit tënd

që më dhurojnë shpresë të jetojë, këtu do të qëndroj

ata le të festojnë me pasurinë e tyre

kurse pasuria ime janë kujtimet e tua!

Tani nuk e di, këtë “festë” a ta urrej, a ta dua

sepse i gjithë ky zbukurim e ky ndriçim

nuk më takon mua.

Se ky qenka vetëm se një mashtrim,

që unë të mendoj se dikush e mban dertin tim.

Dhe më duket tani u bë ora 00:00,

Qyteti gjëmon si i çmendur nga krismat e shpërthimet,

kurse mbi mua dhe lapidarin e dëshmorëve bien vetëm gëzhojat e plumbave dhe mjeteve piroteknike!

Do të doja që dikush të gjuante të paktën një batanije që me të ta ngroh trupin tim, por e di se në këto momente unë për ta nuk ekzistoj e aq më pak halli im!

Ps: Ky është një përshkrim se si fëmijët e varfër e përjetojnë realitetin e këtyre ditëve.

Nga: Dr. Rijad Imeri