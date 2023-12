Vitor Roque mbërrin në Barcelonë për të përfunduar nënshkrimin

Nënshkrimi i ri i Barcelonës, Vitor Roque, ka mbërritur në kryeqytetin katalanas me shumë bujë, teksa u pa teksa parakalonte nëpër qytet.

Me arritjen e një marrëveshjeje shtatëvjeçare e gjysmë nga Athletico Paranaense, Barcelona do të paguajë 30 milionë euro për 18-vjeçarin, por ai mund të kushtojë deri në 61 milionë euro më shumë shkaku i bonuseve.

Sulmuesi brazilian mbërriti sot (e mërkurë) në mëngjes në aeroport dhe ishte drejtpërdrejt në detyrat e promovimit, pasi ai u ngjit në kodër në Montjuic për të bërë disa fotografi.

Barcelona njoftoi detajet e kontratës së sulmuesit 18-vjeçar me anë të një komunikate në faqen zyrtare.

“Sulmuesi brazilian, i cili po nënshkruan kontratë deri më 30 qershor 2031, ka një klauzolë blerjeje të vendosur në 500 milionë euro”, thuhet në njoftimin e klubit katalunas.

18-vjeçari vjen me një peshë pritshmërie mbi supet e tij, me shumë që presin që ai të jetë pasuesi afatgjatë i rolit numër 9 që aktualisht zë Robert Lewandowski.

Me Barcelonën që statistikisht i mungon më shumë shanse të mëdha se çdo skuadër tjetër në ligat e mëdha evropiane, shumë kulmues shpresojnë se ai mund të ketë një ndikim të menjëhershëm në skuadër.

Sipas mediumit Jijantes, Roque do të mbajë fanellën me numrin 19, duke shmangur fanellën me numrin 10 që u lirua nga Ansu Fati.

Me këtë do të jetë i kënaqur edhe menaxheri Xavi Hernandez, i cili tashmë ka deklaruar se nuk duhet të bëjnë presion të panevojshëm ndaj tij.

Roque mbërrin së fundmi i rikuperuar nga një dëmtim, dhe padyshim si një adoleshent i papërpunuar. Xavi do të ndërpresë punën e tij për ta mbajtur atë të mbrojtur nga kontrolli i ashpër në Can Barca.