Volkswagen do të shtojë tre modele të reja elektrike SUV në familjen ID

Volkswagen po përshpejton planet e tij të tranzicionit për vetura elektrike dhe po zgjeron familjen e modeleve ID të makinave elektrike.

Kompania planifikon të shtojë tre modele SUV të reja elektrike në linjën aktuale dhe në të njëjtën kohë, modelet ekzistuese do të marrin motorët e përditësuar më të fuqishëm dhe nga viti i ardhshëm – një ndryshim dizajni me një interior të përditësuar.

I pari nga tre modelet e reja do të jetë një ekuivalent elektrik i VW Tiguan gjithnjë e më popullor. Edhe pse do të bazohet kryesisht në VW ID.4, nuk do të duket aspak si familja ID – do të jetë një SUV me pamje më tradicionale. Kompania dëshiron të tërheqë blerësit aktualë të VW me kërkesa më tradicionale.

Makina do të ofrohet në strukturat RWD dhe në AWD dhe do të jetë gjithashtu e disponueshme si 5-vendëshe dhe 7-vendëshe.