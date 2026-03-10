Volkswagen parashikon që marzhi i fitimit në rënie të rikuperohet disi këtë vit

Volkswagen pret që marzhi i tij i fitimit në rënie të rikuperohet disi këtë vit, por paralajmëron për një ngecje të mundshme të mëtejshme në shitje pas një viti të ashpër 2025 të goditur nga tarifat, konkurrenca e ashpër nga Kina dhe një kalim i kushtueshëm drejt makinave elektrike.
Grupi gjerman i automobilave tha se pret një marzh operativ midis 4 dhe 5.5% në vitin 2026, pasi qëndroi në 2.8% në vitin 2025, shkruajnë mediat e huaja.
Marzhi i vitit të kaluar ishte pak më poshtë se një 2.9% i pritur, sipas analistëve të anketuar nga Visible Alpha, dhe ra nga 5.9% një vit më parë.
Ashtu si rivalët e tij, Volkswagen është përballur me sfida në tregjet kryesore, me tarifat e SHBA-së që i kushtojnë kompanisë miliarda dhe konkurrencën lokale që i gërryen pjesën e saj të tregut në Kinë.
Blerësi nga Florida padit Porsche pasi zbulon “të vërtetën e hidhur” për GT3 që kushtoi 260 mijë euro
“Ne po operojmë në një mjedis thelbësisht të ndryshëm”, tha CEO Oliver Blume në një deklaratë.
Fitimi operativ i prodhuesit të makinave u përgjysmua më shumë se në vitin 2025 në 8.9 miliardë euro, duke rënë poshtë parashikimit të analistëve prej 9.4 miliardë eurosh.
Megjithatë, drejtori financiar Arno Antlitz tha se lansimet e produkteve dhe masat e ristrukturimit në vitin 2025 ishin të rëndësishme për të rritur qëndrueshmërinë e Volkswagen.
“Por marzhi operativ prej 4.6% i rregulluar për ristrukturimin nuk është i mjaftueshëm në planin afatgjatë”, shtoi ai.