Volkswagen po kërkon një partner në zhvillimin e automjeteve elektrike të lira – dhe duket se ka gjetur një të tillë

Kur Volkswagen zbuloi ID.2all si një makinë elektrike të ardhshme me çmim më pak se 25,000 euro (27,000 dollarë), ai gjithashtu njoftoi një EV edhe më të lirë.

Planet janë në lëvizje për të krijuar një model të nivelit fillestar me emetim zero që do të kushtojë nën 20,000 euro (21,500 dollarë), shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Megjithatë, duket se njerëzit nga Wolfsburgu po kërkojnë një partner për të përshpejtuar zhvillimin dhe për të shmangur konkurrencën shqetësuese nga rivalët kinezë.

Automotive News Europe citon gazetën gjermane të biznesit Handelsblatt duke thënë se VW aktualisht është duke negociuar me Renault.

Bisedimet janë me sa duket në një “fazë të hershme” dhe një nga qëllimet është të arrihet një prodhim vjetor prej 200,000 deri në 250,000 makina për të dy prodhuesit e automjeteve.

Megjithatë, duke qenë se diskutimet janë në një fazë paraprake, ato mund të mos materializohen në produktet aktuale.