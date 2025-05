Volkswagen prezantoi tri modele të reja në Kinë

Volkswagen prezantoi tre automjete të reja koncepti, ID, në panairin Auto Shangai.

AURA, ID. ERA dhe ID. EVO, e cila shpall një ofensivë prodhimi në tregun kinez.

Këto automjete, të krijuara në bashkëpunim me partnerët kinezë, janë pjesë e strategjisë ambicioze “në Kinë, për Kinën” që parashikon nxjerrjen në treg të më shumë se 30 modeleve të reja deri në vitin 2027, duke përfshirë 20 modele NEV (New Energy Vehicle).

Thomas Schäfer, CEO i markës Volkswagen, theksoi rëndësinë e këtyre risive.

“Këto tri automjete konceptuale janë rezultati i dukshëm i strategjisë sonë “në Kinë, për Kinën”. Ne kemi bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të qëndruar në një pozicion udhëheqës midis prodhuesve të huaj të automjeteve në Kinë”, shtoi Schäfer.

ERA

ERA, i zhvilluar në bashkëpunim midis SAIC dhe Volkswagen, është një SUV i gjerë me tri palë ulëse që sjell teknologji inovative për rritjen e rrezes. Kjo makinë kombinon përfitimet e shtytjes elektrike me komoditetin e rrezes të zgjatur.

Gjeneratori me karburant e ngarkon baterinë gjatë vozitjes, duke siguruar 700 kilometra shtesë me 300 kilometra rreze elektrike, që mundëson një autonomi totale prej 1000 kilometrash mbresëlënëse.

Ky model demonstron përkushtimin e Volkswagen për zhvillimin e zgjidhjeve që eliminojnë të ashtuquajturin “ankth në distancë” në automjetet elektrike.

ID.EVO

EVO, fryt i një bashkëpunimi midis Volkswagen dhe Anhui, është projektuar me fokus në një popullsi më të re urbane të etur për t’u dalluar.

Ky SUV tërësisht elektrik bazohet në platformën e avancuar 800 V, duke e bërë atë modelin e parë të tillë në ID të Volkswagen. Familja UNYX.

Veçanërisht mbresëlënëse është arkitektura e saj elektronike zonale me performancë të lartë që mundëson shërbime të shumta digjitale dhe përmirësim të vazhdueshëm të përvojës së përdoruesit nëpërmjet përditësimeve “over-the-air” në intervale të shkurtra, gjë që siguron që automjeti të mbetet teknologjikisht i freskët gjatë gjithë jetës së tij.

AURA

AURA, i krijuar në bashkëpunim midis FAW dhe Volkswagen, përfaqëson konceptin e parë të bazuar në një platformë kryesore kompakte të zhvilluar posaçërisht (CMP) me një arkitekturë elektronike zonale të krijuar posaçërisht për tregun kinez.

Ky automjet elektrik me pjesën e pasme të pjerrët synon segmentin A të ndjeshëm ndaj çmimit, duke kombinuar teknologjinë moderne me një dizajn dinamik.

Ai integron një ndërfaqe përdoruesi të stilit të telefonit të mençur në tastierën e madhe qendrore, ndërsa një asistent humanoid i AI mundëson kontrollin intuitiv të funksioneve të automjetit dhe të sistemit info-argëtues.

Falë fuqisë së lartë llogaritëse të bazuar në inteligjencën artificiale, sistemi për një shkallë të lartë drejtimi të automatizuar vendos standarde të reja për sjelljen inteligjente të drejtimit.

Qendra e re e zhvillimit të Volkswagen në qytetin kinez Hefei do t’i lejojë kompanisë të zhvillojë modele të reja brenda 34 muajve, duke iu përshtatur “ritmit kinez” të zhvillimit.

Siç vëren Thomas Ulbrich, CEO i Qendrës Teknologjike të Volkswagen China: “Ne do të prezantojmë modelet e duhura me shpejtësinë e duhur dhe në bashkëpunim me partnerët e duhur”.