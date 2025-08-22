Volkswagen shet gati 100 mijë Tiguan në Evropë në gjysmën e parë të 2025

SUV-i i Volkswagen është i suksesshëm sepse godet “pikën e dobët” të tregut evropian, duke kombinuar praktikën e një SUV-i me cilësinë e njohur të VW-së, teknologjinë e përparuar dhe efikasitetin e energjisë që kërkojnë klientët evropianë.
Nga gati 750,000 automjete të shitura në gjysmën e parë të vitit, Volkswagen ka tre modele që kontribuan më shumë në këtë.
Edhe pse T-Roc (106,000 njësi të shitura) dhe Golf (104,000) shiten pak më shumë se Tiguan (97,508), SUV-i i Volkswagen nga segmenti popullor C është i vetmi me një rritje të shitjeve prej 28% krahasuar me gjysmën e parë të vitit 2024.
SUV-të kompakte (C-SUV) janë lloji më i popullarizuar i automjeteve në Evropë, duke iu afruar një pjese prej gati 50%.
Tiguan ka qenë lideri i qartë në këtë segment që nga fillimi i vitit dhe është deri tani modeli më i shitur.
Pse klientët preferojnë SUV-in gjerman mbi Qashqai, Sportage, Tucson dhe modele të tjera?
I rishikuar plotësisht për vitin 2024, Tiguan paraqet një dizajn të ri brenda dhe jashtë, teknologji të përmirësuar, dizajn të brendshëm dhe materiale të përmirësuara, si dhe sisteme infotainment të përditësuara me ekrane më të mëdha.
Gjenerata e tretë ka motorë hibridë krejtësisht të rinj me një rreze tërësisht elektrike prej 100 kilometrash në versionin plug-in hibrid.
SUV-i i Volkswagen është një nga të paktët që ende ofron motorë dizel, duke plotësuar gamën e motorëve të ndryshëm.
Le të mos harrojmë se Tiguan balancon më së miri luksin dhe praktikën, dhe për këtë arsye është popullor në të gjithë Evropën.