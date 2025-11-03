Volvo do t’i mbajë motorët me benzinë ​​për shumë më gjatë

Në gjysmën e parë të kësaj dekade, pati një garë për të vendosur një datë ndërprerjeje për motorin e vjetër me djegie të brendshme.
Volvo mori një epërsi të hershme, duke njoftuar në fillim të vitit 2021 se do të kalonte plotësisht në vetura elektrike deri në fund të dekadës.
Por, ashtu si shumë prodhues të tjerë, që atëherë është tërhequr nga ai premtim ambicioz.
Vitin e kaluar, marka suedeze e rishikoi qëllimin e saj: deri në vitin 2030, 90 deri në 100% e gamës së saj do të përbëhej ose nga hibride plug-in ose nga automjete plotësisht elektrike.
Si po shkon kjo? Jo shumë mirë.
Deri në shtator, shitjet e veturave elektrike ranë me 21% krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2024.
Veturat hibride plug-in gjithashtu panë një rënie të lehtë, 1% më pak se një vit më parë.
Së bashku, PHEV-të dhe EV-të përbënin 227,317 njësi, ose vetëm 44.2% të shitjeve totale.
Megjithatë, Volvo ende beson se ditët e motorit me djegie të brendshme janë të numëruara.