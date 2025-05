Volvo EX90, vetura luksoze e vitit

Volvo EX90 u emërua vetura luksoze e vitit në çmimet prestigjioze World Car Awards, në një garë që përfshinte edhe rivalë shumë më të shtrenjtë.

Ky “kruzer” familjar me shtatë ulëse, plotësisht elektrik, la qartësisht një përshtypje të fortë në jurinë e 96 gazetarëve të automobilave nga 30 vende.

Ajo që vendosi në favor të Volvo EX90 nuk ishte vetëm dizajni i tij elegant, por edhe niveli i rehatisë dhe sigurisë që ofron, thanë anëtarët e jurisë.

Ka 510 kuaj fuqi, falë një motori elektrik të dyfishtë dhe ofron përshpejtim të fuqishëm, por shumë të qetë.

Në testimet e kryera nga anëtarët e jurisë për muaj të tërë në mbarë botën, EX90 shkëlqeu në udhëtime më të gjata – si për ergonominë e tij ashtu edhe për izolimin e tij nga bota e jashtme.

Një avantazh i madh i këtij modeli janë pajisjet e tij të avancuara të sigurisë. Sistemi lidar që Volvo ka instaluar në mënyrë diskrete në çati i lejon makinës të “shohë” rrethinat e saj në distanca dhe në kushte ku kamerat dhe radarët nuk janë të mjaftueshëm, si në errësirë, mjegull ose në rrezet e forta të diellit.

Së bashku me këtë vijnë kamerat, audio sensorët dhe radarët, të cilët së bashku formojnë bazën për funksionet autonome që do të përmirësohen me kalimin e kohës.

Brendësia është në përputhje me filozofinë e Volvo – e thjeshtë por e sofistikuar. Në vend të lëkurës, përdoret Nordico, një material i bërë nga burime të ricikluara dhe natyrore nga pyjet skandinave.

Ka edhe detaje dekorative prej druri, si dhe ndriçim LED që imiton dritën e ditës dhe krijon një atmosferë qetësuese. Kabina është ndër më të qetat në klasën e saj.

Edhe me të gjitha ulëset në përdorim, EX90 ofron 324 litra hapësirë ​​bagazhi dhe duke palosur rreshtin e tretë fiton deri në 697 litra – këto janë shifra me të cilat shumë modele SUV të klasit më të lartë nuk mund të mburren.

Volvo EX90 me paketën Plus kushton 80 mijë dollarë, ndërsa modeli Ultra 85 mijë dollarë.

Ky është trofeu i tretë i madh për Volvo në World Car Awards. Kujtojmë se XC60 fitoi titullin Makina Botërore e Vitit në vitin 2018, ndërsa EX30 u shpall makina më e mirë urbane në vitin 2024.