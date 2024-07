Volvo Trucks po zhvillon një motor të madh hidrogjeni me djegie të brendshme!

Volvo Trucks po zhvillon një kamion të ri me një motor me djegie të brendshme që punon me hidrogjen.

Ka të njëjtin gamë si shumë kamionë me naftë. Kamionët e rinj do të përdorin injeksion direkt me presion të lartë (HPDI), një teknologji ku një sasi e vogël karburanti injektohet nën presion të lartë për të mundësuar ndezjen me kompresim përpara se të shtohet hidrogjeni.

Teknologjia mundëson fuqi më të madhe të motorit në një motor me djegie të brendshme me konsum më të ulët të karburantit dhe efikasitet më të madh të energjisë.

Deri në vitin 2026, Volvo Trucks shpreson që kamionët e saj të rinj me hidrogjen të testohen nga klientë të përzgjedhur.

Kamionët do të fuqizohen nga hidrogjeni jeshil dhe shihen si një plotësues i rëndësishëm i automjeteve elektrik të kompanisë për të arritur qëllimin e Volvo-s për emetimet neto zero.

Së bashku me kompaninë Westport Fuel System, Volvo Group ka krijuar një kompani të përbashkët në të cilën përdoret teknologjia HPDI.

Prodhuesi i kamionëve shpreson ta sjellë kamionin në treg deri në fund të kësaj dekade.